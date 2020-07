Weitere Preisträger am CBG

Aus Platzgründen hat diese Redaktion am Montag zunächst nur Hauptpreisträger am Carl-Benz-Gymnasium (CBG) in Ladenburg veröffentlicht. Hier die Namen weiterer Schüler, die für besondere Leistungen in einzelnen Fächern ausgezeichnet worden sind: Adrian Becker, Eric Benz, Tim Schieber (2. Preis der Physikalischen Gesellschaft), Helen Ackermann, Charlotte Heinz (Preise der Gesellschaft Deutscher Chemiker), Sophie Frank, Pauline Fritz, Tim Schieber, Maxime Fritzsch (Lopodunia- und Fördervereinspreise).

Darüber hinaus gab es Preise für besondere Engagements für Alexandra Hösel, Katja Geschwill, Hannes Griesel, Julia Karajiannis, Nadine Bosse, Lucille Weiser, Robin Stemmler. Ehrung für Notendurchschnitte zwischen 1,3 und 1,5: David Schmitt, Helen Ackermann, Adrian Becker, Luca Berlinghoff, Amélie Klemm und Charlotte Heinz geehrt. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.07.2020