Weiterer Infoabend soll aufklären

Aufgrund massiver Kritik an den Pfalzwerken hat der „MM“ den Ludwigshafener Nahwärmversorger für das Ladenburger Neubaugebiet Nordstadt-Kurzgewann mit einigen der Vorwürfe konfrontiert. Witold Kreutz räumt als Vertriebsleiter für den Bereich Energiedienstleistung ein: „Wir wissen, es gibt Schwierigkeiten. Auch Corona hat uns ganz schön reingeschlagen, das lässt sich nicht abstreiten.“ Vor Beginn der Pandemiekrise habe man jedoch „vor Ort Gesicht gezeigt“.

Diesen Leitfaden, nämlich „am Anfang Dinge gut tun“, wolle sein Haus nun wieder aufnehmen. So sei in Abstimmung mit der Stadt bald ein weiterer Bürgerinfoabend vorgesehen. Für offene Fragen sei man „ganz Ohr“. Mit Pascal Stocké und Katharina Schowalter stünden ab jetzt regelmäßig Ansprechpartner der Pfalzwerke auch im Rathaus zur Verfügung.

Die Komplexität des Themas zentrale Nahwärmversorgung sei für viele etwas ganz Neues. Doch habe man volles Verständnis für die Situation vieler Eigentümer in diesen Zeiten. Dennoch gelte es zu bedenken, dass der Gemeinderat auch Klimaschutzziele vorgegeben habe. „Wir sind vor Ort und kümmern uns“, verspricht Kreutz. „Felsenfest“ stehe man zu den in der Ausschreibung festgelegten Preisen. Diese gälten jedoch fürs Minimalpaket, bei dem in der Regel noch ein Heizungsbauer zu involvieren sei. Wegen des Unterschieds zu Kompaktpaketen, die alles enthielten, was der Kunde brauche, sei offenbar Irritation entstanden. Die Grunddienstbarkeit sei notwendig, damit Hausanschluss und Übergabestation sicher wieder in das Eigentum der Stadt übergingen, falls der Vertrag nach 20 Jahren Laufzeit wider Erwarten nicht verlängert werden sollte. „Wir sind da im positiven Sinne nur Erfüllungsgehilfe der Stadt“, so Stocké. Er betont jedoch: Die zusätzlichen Kosten trügen die Kunden hälftig mit den Pfalzwerken.

„Eine konstante Versorgung ist gewährleistet“, unterstreicht Kreutz mit Verweis auf die Stabilität des 1912 gegründeten Unternehmens. „Ladenburg kann froh sein, uns gefunden zu haben“, sagt Kreutz, denn man liege bei den Verbraucherpreisen „20 bis 25 Prozent unter dem nächsten Mitbewerber.“ Bürgermeister Stefan Schmutz teilt mit: „Wir bemühen uns, unseren Teil zu einer gelungenen Kommunikation zwischen Bauherren und Wärmenetzbetreiber beizutragen.“ pj

