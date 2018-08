Weltmeisterin schenkt Kindern schöne Momente

Als erfolgreiche Dressurreiterin mit Handicap weiß Hanne Brenner selbst doppelt so gut, wie wertvoll die Arbeit mit Pferden sein kann. Im Fall von schwerkranken Kindern ist der Umgang mit den sensiblen Großtieren oft Balsam für die Seele: „Sie bereiten Freude und geben Kraft“, sagt die mehrfache Welt- und Europameisterin sowie dreimalige Paralympics-Siegerin aus Wachenheim an der Weinstraße, wo sie seit über zehn Jahren wohnt und trainiert, nachdem sie in Viernheim und Eppelheim als Reiterin aktiv war.

„Auch in Ladenburg bin ich schon geritten“, erinnert sich Brenner gut. Diese große Sportlerin, die seit einem Unfall querschnittgelähmt ist, engagiert sich für „Kleine Glücksritter“. Die Idee hinter dem von ihr gegründeten Verein: Schwerkranke Kinder und Jugendliche sowie deren Geschwister sollen unkompliziert mit Pferden in Kontakt kommen können. Dies ermöglicht der Verein kostenlos für die Familien. „Wir wollen schöne Momente schenken“, sagt die Vereinsvorsitzende Brenner, als sie mit ihrer Trainerin und Lebenspartnerin Dorte Christensen nach Ladenburg kam, um von den Machern des Triathlon-Festivals der Ladenburger Sport-Vereinigung (LSV) eine Spende in Höhe von insgesamt 1000 Euro zugunsten ihrer Schützlinge entgegen zu nehmen.

„Dieser Termin freut mich besonders, auch weil wir uns soziales Engagement für Kinder auf die Fahnen geschrieben haben“, sagte Hauptorganisator Günter Bläß (LSV) im Namen der Firma ICL als Namensgeber des Fitness-Triathlons und wesentlicher Unterstützer des RömerMan-Wettbewerbs. Im Vorjahr hatte man das Kinderhospiz „Sterntaler“ mit einer Spende bedacht.

Deutschlandweit unterwegs

Dass das Netzwerk der Unterstützer seit 2013 beständig wachse, freut Ulrike Martin (Viernheim) als „Kleine Glücksritter“-Geschäftsführerin. Inzwischen sei man deutschlandweit unterwegs. Bislang habe man über 250 Kinder und Jugendliche von zwei bis 18 Jahren vermittelt. Allein in dieser Region gebe es schon über 20 freiwillige Pferdehalter, die mitmachten.

Gerne erzählt Hanne Brenner im Gespräch mit dieser Zeitung in der Gaststätte „Römerstadion“, wie sie vor über fünf Jahren auf die Idee kam: „Das rührt von einer Begegnung mit einem kranken Kind im Odenwald her, das mich kennenlernen und bei mir Unterricht haben wollte.“

Dies habe dem Mädchen so viel Energie gegeben. „Sie saß auf dem Pferd und strahlte nur, und so etwas Schönes wollten wir breiter aufstellen“, sagt Brenner. Deren Verein übernimmt Kosten für Pferdehalter und Anfahrt mit einer Begleitperson.

Info: Internet: www.kleine-gluecksritter.de

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.08.2018