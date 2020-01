Weniger Besucher als im Vorjahr

Das städtische Lobdengau-Museum Ladenburg haben im vergangenen Jahr 5509 Gäste einzeln oder im Rahmen von Gruppenveranstaltungen besucht. Diese Zahl teilte Einrichtungsleiter Andreas Hensen am Donnerstag mit. Sie liegt damit rund 400 unter dem Vorjahr 2018, als das Haus 5921 zählte. Zum Vergleich: Als Hensen das Museum 2011 übernahm, waren es 3608. Attraktive Themen befinden sich auch für dieses Jahr in Vorbereitung, wie Hensen ankündigt.

Ihre Titel lauten unter anderem „Verehrt, verwendet, vergessen – Alamannen im Spannungsfeld von Politik und Geschichte“, „Fresken aus Lopodunum“, „250 Jahre Günther’sche Stiftung“ sowie „Spielkarten und Kartenmacher in der Kurpfalz“. Geplant sind darüber hinaus diese Veranstaltungen: „Mit dem Auge des Künstlers: Eine Stadt im Wandel“, „Ladenburg und die Badische Revolution“, „Die Kapelle St. Sebastian im Bischofshof“ und „Der Römergarten blüht: Gartenbau in der Civitas Ulpia Sueborum Nicrensium“.

Die laufende Ausstellung „Wiederkehr der Götter: Weihebilder aus dem römischen Ladenburg“ (wir haben berichtet) wurde verlängert bis Juni 2020. Außerdem wies Hensen auf bereits feststehende Termine hin. So hält am Donnerstag, 12. März, um 19 Uhr im Domhofsaal Niklot Krohn (Alamannen-Freilichtmuseum Vörstetten) den Vortrag „Zwischen Rassenkunde und Raster-Elektronenmikroskop: Alamannen-Forschung einst und jetzt“.

Weitere Termine

Sonntag, 17. Mai, 11 bis 17 Uhr: Internationaler Museumstag vor und im Lobdengau-Museum; Sonntag, 21. Juni, 11 Uhr: „Die Revolution erreicht Ladenburg“. Führung mit Andreas Hensen, Treffpunkt: Lobdengau-Museum; Freitag, 24. Juli, 18.30 Uhr: „Bischöfe, Kaiser, Kurfürsten“, Führung mit Andreas Hensen, Treffpunkt: Lobdengau-Museum; Freitag, 20. November, 18 Uhr: „Merkur, Mithras, Christus“, Führung mit Andreas Hensen, Treffpunkt: Lobdengau-Museum. Rund einstündige Jedermann-Führungen durch das Lobdengau-Museum bietet der Heimatbund in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Ladenburg-Ilvesheim an, und zwar jeweils sonntags um 14.30 Uhr an folgenden Terminen: 2. Februar, 19. April, 20. September, 8. November. pj

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.01.2020