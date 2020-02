Wenn der Humor als Clown am Boden liegt

Die ganze Region feiert, in allen Sälen und auf den Straßen haben die Narren die Regie übernommen. In der ganzen Region? Ladenburg ist die große Ausnahme, Freitagabend ist es erstaunlich ruhig in der Römerstadt, in der einst kräftig Fasnacht gefeiert wurde. Wer sich dennoch auf die Suche nach letzten Spuren der närrischen Hochkultur begibt, der braucht Spürsinn, um den dunklen und verwachsenen Hintereingang zu finden, der hinabführt in die tiefe Unterwelt .

Hier im Ratskeller, wo kein Tageslicht hinkommt und kein Ton nach draußen dringt, schunkeln und lachen die letzten Vertreter der untergegangenen Kultur. Und dann fällt kurz vor Ende der Veranstaltung selbst noch der lachende und spaßbringende Clown an der Bütt einfach so ab und lässt sich trotz eifriger Bemühungen nicht wieder anbringen. Der Clown hat ausgelacht, ein paar neue Impulse täten insgesamt ganz gut. Dabei hatte Barbara Volk für die Fasnacht der Sängereinheit im Ratskeller zusammen mit den Kolpingmädels und den Landfrauen wieder ein volles Programm zusammengestellt, das alles bot, was zu einer ordentlichen Sitzung gehört: Alte Orden, Kalauer, Witze, Sticheleien, Show, Tanz und gute gepflegte Musik. So, wie es immer schon war.

Und auch die „Edinger Kälble“ kamen wieder vorbei. Deren Tanzmariechen sorgten für einen schwungvollen Beginn. Der „Sängerbericht“ von Dieter Kraus, der wie immer Interna ausplaudert, ist ebenfalls fester Bestandteil bei der Fasnacht der Sängereinheit. Gleiches gilt für den multikulturellen Auftritte der Landfrauen und den der Kolpingdamen, die als beleuchtete Feuerwehrmädels in der Dunkelheit der Nacht tanzen oder beim Omatanz Gehstock und Krücken im Rhythmus schwingen.

„Ich hab meine Ruhe, mehr will ich nicht“, ist die zentrale Aussage beim Ehepaarsketch von Barbara und Harald, die sich gegenseitig auf den Wecker gehen und sich besser in Ruhe lassen sollen. Und dass es in Ladenburg viele schöne Menschen gibt und dass als einziger nach ihrer Diät der Mond abgenommen hat, verrät die Miss Ladenburg (Gudrun Ruster). Enkel und Oma (Sabine Schmitt und Barbara Volk) bringen den Saal zum Lachen mit den drei Kontaktlinsen und Omas Ambitionen auf den Bus-Führerschein. Die Tusnelda (Anette Schuschke) setzt sich für den Hack-Igel ein, besonders die Älteren werden sich noch an den „Star auf jedem Fest“ erinnern.

Und auch der Star der Ladenburger Fasnacht steht wieder auf der Bühne: Helmut Kinzig als Laierkastenmann. Schon letztes Jahr bei seinem 66. Auftritt verabschiedeten ihn viele, als sei es sein letzter Auftritt gewesen, doch nun kam ein weiterer hinzu. Und das mit 84 Jahren! Mit stehendem Beifall und ein wenig Melancholie wurde der Star verabschiedet: Man weiß ja nie, ob es nun doch sein letzter Auftritt war. Oder ob es nächstes Jahr überhaupt noch Fasnacht in Ladenburg gibt: Vielleicht hat Ladenburg ja endgültig ausgelacht, und der Clown am Boden hat es schon vorher gewusst.

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.02.2020