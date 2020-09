Werke zwischen Vision und Nostalgie

Wie stellen sich Bildende Künstler zur Zukunft? Diese Frage stellte der Kunstverein Ladenburg in einer Ausschreibung. Ganz genau lautete das Thema: „Back to Future – Zwischen Vision und Nostalgie“. 130 Künstler bewarben sich mit rund 350 Werken um einen Platz in der Ausstellung. Die Arbeiten von 39 Künstlern wurden von einer unabhängigen Jury dazu ausgewählt. Es erwarten den Besucher 60 zeitgenössische Werke: Malerei, Fotografie, Installation, Druck, Zeichnung, Scherenschnitt, Skulptur, Assemblage und Kurzfilm.

Die spannende, vielfältige Ausstellung von je zur Hälfte regionaler und überregionaler Künstler ist im Ladenburger Domhof zu besichtigen, und zwar von Freitag, 25. September, bis Sonntag, 11. Oktober. Vernissage ist am 25. September um 18.30 Uhr. Für das notwendige Hygiene-Konzept ist nach Angaben des Vereins gesorgt. Die Öffnungszeiten sind jeweils mittwochs von 17 bis 20 Uhr, samstags von 14 bis 17 und sonntags von 11 bis 17 Uhr. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.09.2020