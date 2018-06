Weygold spielt beste Einzelrunde

Anzeige

Das traditionelle Volker-Filsinger-Turnier des 1. Minigolfclubs (MGC) in Ladenburg hat am Sonntag mit Frank Weygold der Vorsitzende der Gastgeber gewonnen: Unter 16 Teilnehmern aus sechs verschiedenen Vereinen, darunter auch Ilvesheim und Weinheim, hatte Weygold in den Kategorien Herren (100 Schläge), Paarwertung (mit MGC-Spieler Michael Oseit 206 Schläge) und beste Einzelrunde (22 Schläge) jeweils die Nase vorne. Allerdings war das Turnier „nur sehr schwach besucht“, wie Weygold berichtet.

Die weiteren Sieger in den in den einzelnen Kategorien: Elfriede Ekholm (Karlsbad, Damen, 107 Schläge); Karl-Heinz Eichert (Ladenburg, männliche Senioren 2, 106 Schläge); Jan Würthle (Ohlsbach, Jugend, 107 Schläge); MGC Ladenburg (Teamwertung gemischte Dreier-Mannschaften, 326 Schläge). Platzierte Teilnehmer aus der Region: Werner Dosch und Erich Egger (Ilvesheim), Luca Hook und Sebastian Heckmann (Ladenburg) und Tobias Richter (Weinheim). pj