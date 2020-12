Wichtig und richtig

Weihnachten beruhigt mit der Familie feiern können – das macht Corona-Schnelltests vor den Feiertagen so wichtig. Wann immer Zweifel vor Besuchen auftauchen, dürften die Tests Entscheidungshilfe und Erleichterung sein, auch wenn sie keine hundertprozentige Gewissheit geben. So jetzt auch in Ladenburg.

Im Gegensatz etwa zur Stadt Mannheim ist es der Stadt Ladenburg gelungen, diesen Schnelltest-Service für ihre Bürger und darüber hinaus für alle anderen Menschen anzubieten, die sich testen lassen wollen. Sie können dies nun einigermaßen entspannt vor Ort tun, müssen keine weiten Wege und Wartezeiten in Kauf nehmen, um abzuklären, ob sie möglicherweise ein Gesundheitsrisiko für ihre Liebsten darstellen oder nicht.

Was aber am Ladenburger Konzept wirklich überzeugt, weil es total wichtig und völlig richtig ist: Der Getestete wird bei einem positiven Ergebnis sofort und umfassend weiterbetreut. Ein Mitarbeiter kümmert sich persönlich, veranlasst sogleich den weiteren PCR-Test und gibt dem Kunden alle Informationen, wie er sich weiter zu verhalten hat. Dass die Stadt Ladenburg darüber hinaus im Positivfall die Kosten für den Schnelltest komplett übernimmt, mag dann eine Nebensächlichkeit sein – aber auch das ist richtig und wichtig.

