Wichtige Pflanzen

Bis die Aktion „Frühblüher“ Anfang 2021 in Ladenburg den Frühling bringt, sorgen Zwischenfrüchte auf den Feldern für Farbe entlang der „Wege zur Artenvielfalt“. Was im Sommer mit jenem beschilderten Rundweg zwischen Südstadt und Neubotzheim begann, wurde kürzlich mit dem Setzen von 2000 Zwiebeln fortgesetzt (wir berichteten).

Jetzt machen die Organisatoren auf Zwischenfrüchte aufmerksam, die in der kalten Jahreszeit auf natürliche Weise düngen, Humus bilden und Nahrung für Insekten sowie Schutzraum für Niederwild bieten. Blühende Wicken und Raps, Ölrettiche, Sonnenblumen, Luzerne, Grünroggen, Lupinen und Phazelia sind in Gewannen östlich und westlich des Weilers sowie an der „Wassertanke“ in Neubotzheim zu sehen.

Dazu haben die Ortsverbände der Grünen und der Landwirte neue Informationstafeln aufgestellt, die erwandert und „erradelt“ werden wollen. Um im Frühjahr großflächig Blühwiesen und -streifen anlegen zu können, sind Spenden erbeten auf das Konto des Vereins „Wir für Ladenburg“. Die IBAN lautet: DE09 6729 0100 0070 6798 09, Verwendungszweck „Blühstreifen“). pj

