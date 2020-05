Wichtige Querung soll am Kreisel entstehen

Radverkehr wird derzeit in vielen Städten und Gemeinden großgeschrieben. Doch gibt es Nachholbedarf. Auch in Ladenburg. Dort beschäftigen sich deshalb an dem Thema interessierte Einwohner und Stadträte schon länger mit einem Radwegekonzept des Fachbüros Koehler & Leutwein. Ein Knackpunkt bislang: Die Querung der Weinheimer Straße, um sicher von und zu dem Feldweg in Richtung Neuzeilsheim und

...