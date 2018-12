Wichtige Schritte auf dem Weg zur Nordstadt zurückgelegt

Rund 2500 Neubürger erwartet Ladenburg in den kommenden Jahren. Die meisten davon werden in der neuen Nordstadt und in den Martinshöfen leben. Während Letztere bereits im Bau sind, ist bei der Nordstadt noch vieles offen. Sie ist das Thema des Jahres 2018 in der Römerstadt.

Am 31. Januar beschließt der Gemeinderat die Ausschreibung für die Heizzentrale der Nordstadt. Am 7. März dann eine für Ladenburger Verhältnisse heftige Diskussion in der Bürgervertretung. Carola Schuhmann (CDU) spricht sich dagegen aus, alle städtischen Grundstücke in der Nordstadt zu verkaufen. „Wir verzehren unser Vermögen“, erklärt sie und fordert, die Hälfte der Flächen in Erbpacht zu vergeben. Dafür gibt es eine Mehrheit. Die Grundsatzentscheidung fällt aber zu einem späteren Zeitpunkt.

Am 19. März erfolgt dann der erste Spatenstich für die Martinshöfe. Für 44 Millionen Euro baut Investor BPD hier 146 Wohneinheiten. „Das Vorhaben mit attraktiven Angeboten für unterschiedliche Zielgruppen ist die Initialzündung für alles, was in Ladenburg noch kommt“, sagt Bürgermeister Stefan Schmutz und verweist auf die Baugebiete Nordstadt und Benzstraße.

Der nächste Schritt auf dem Weg zur Nordstadt erfolgt am 25. April: Einstimmig segnet der Gemeinderat den Bebauungsplanentwurf ab. Und am 18. Juli beschließt die Bürgervertretung den Bebauungsplan. „Wir beschließen das größte Stadtentwicklungsprojekt der letzten 30 Jahre“, kommentiert Schmutz. Ab Frühjahr 2020 sollen die ersten Häuser bezugsfertig sein. Die Verwaltung rechnet mit 1000 Neubürgern. CDU-Rat Karl-Martin Hoffmann spricht von einem „Meilenstein der Stadtgeschichte“.

Symbolischer Spatenstich

Auch während der Ferienzeit gehen die Arbeiten im Gebiet Nordstadt weiter. An der Weinheimer Straße entsteht ein Kreisel. Die Straßenbereite wird von zwölf auf 8,50 Meter verringert. Davon erhofft man sich eine Reduzierung der Geschwindigkeiten. Im Dezember 2019 sollen die Erschließungsarbeiten abgeschlossen sein. Dann wird gebaut. Doch bis dahin ist es noch weit. Am 20. September erfolgt erst einmal der symbolische erste Spatenstich: Bürgermeister, Stadträte, Rathausmitarbeiter und Bauleute werfen Schaufeln voller Sand in die Luft. Zum wiederholten Mal erwähnt Schmutz, dass die Stadt auch den Anspruch habe, hier bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, da ein Quartier für nur eine Zielgruppe nicht mehr zeitgemäß sei.

Der Andrang ist gewaltig: Bürgermeister Schmutz teilt Ende Oktober mit, dass sich nicht weniger als 500 Personen für die 150 Grundstücke im geplanten Neubaugebiet Nordstadt interessieren. Das erleichtere nicht gerade die Entscheidung darüber, wer zum Zug kommt: „Die Kriterien zur Vergabe müssen erst noch im Gemeinderat beschlossen werden. Die Interessenten werden dann von der Stadt informiert.“

Keine gewagte Behauptung: Die Nordstadt wird auch 2019 das wichtigste Thema in Ladenburg sein.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.12.2018