Die letzte öffentliche Sitzung des bisherigen Ladenburger Gemeinderats stand im Zeichen des Abschieds und des Danks. Es gab keinen freien Sitzplatz mehr im Domhofsaal. Unter den vielen Besuchern: Lebenspartner, Familienangehörige, Mitarbeiter der Verwaltung, Altstadträte sowie Altbürgermeister Rainer Ziegler. Sein Nachfolger Stefan Schmutz, seit April 2017 Stadtchef, hatte die Amtskette angelegt.

Alle wollten den acht Stadträtinnen und Stadträten, die am Mittwochabend aus dem Gremium ausschieden, die gebührende Ehre erweisen. Denn mit ihnen verließen insgesamt 108 Jahre an Erfahrung den Gemeinderat als „Herzkammer der Demokratie und Taktgeber der Verwaltung“, so Schmutz. Drei hatten nicht mehr kandidiert. Fünf wurden nicht mehr gewählt. „Die Demokratie findet auch Ausdruck im Wechsel von Personen in Ehrenämtern“, sagte Schmutz. Dies sei zu akzeptieren, auch wenn nicht jedes Ergebnis auf Zustimmung treffe.

„Sie alle haben jedoch in einer wichtigen Zeit für unsere Stadt einen wichtigen persönlichen Beitrag geleistet“, führte Schmutz aus. Und mit allen habe er die Zusammenarbeit stets als „bereichernd, konstruktiv und kollegial“ empfunden. Die öffentlichen Termine seien nur die „Spitze des Eisbergs“ an Arbeit, der hinter diesem „unglaublich aufwändigen Ehrenamt“ zum Gemeinwohl stecke. „Dafür danke ich Ihnen ganz herzlich“, sagte Schmutz. Mit persönlichen Worten würdigte er Arbeitsschwerpunkte und prägende Eigenschaften der ausscheidenden Räte.

So ist Fritz Lüns (Freie Wähler) für Schmutz der „Mann der leisen Töne, aber der vielen Taten“. Er saß 14 Jahre lang am Ratstisch. Fraktionskollege Peter Hilger (15 Jahre) nannte Schmutz einen „kreativen Kopf und Botschafter der Stadt“. SPD-Frau und Verdienstkreuzträgerin Ilse Schummer, die nach 20 Jahren ebenso wie Hilger nicht wieder zur Wahl angetreten war, sei durch kulturelles Engagement und durch ihre „Freunde Ugandas“ über Ladenburg hinaus bekannt. Sie habe auch den Gemeinderat durch ihre Arbeit bereichert.

Persönliche Erklärungen

„Liberal, weltoffen und mit der maßgeblichen Kraft des Argumentes“ habe Wolfgang Luppe (FDP) in 15 Jahren vor allem die Finanzen im Auge gehabt. Luppe fehlte wegen eines medizinischen Eingriffs. Dank Heimatbundchefin Carola Schuhmann (CDU), die insgesamt zehn Jahre lang stellvertretende Fraktionssprecherin war, habe man intensiv über die Vergabe von Nordstadtgrundstücken diskutiert und im Ergebnis viele davon zum Erhalt des städtischen Vermögens in Erbpacht vergeben. Auf sie gehe auch der Denkmalpreis der Stadt zurück, so Schmutz.

Mit „unaufgeregter und sachlicher Analyse“ habe der bisherige CDU-Fraktionssprecher Karl-Martin Hoffmann seit 1999 für „Orientierungspunkte im Gremium“ gesorgt und Bürgerbüro ebenso wie Auszeichnung bürgerschaftlichen Engagements weit vorausgedacht. Pfarrerin Petra Erl (SPD) sei ab dem Jahr 2009 mit Beharrlichkeit als Markenzeichen fürs gesellschaftliche Mit- und Füreinander eingetreten. Sie habe in der Flüchtlingskrise Flagge gezeigt. Auch bei der Kalkulation von Wassergebühren habe der 2015 in den Rat nachgerückte Herbert Felbek (SPD) mit Fachwissen die Verwaltung überzeugt.

Sprecher aller betroffenen Fraktionen dankten ihren scheidenden Mitgliedern mit teils rührenden Worten oder drückten Bedauern über das Ausscheiden aus. Die so Verabschiedeten gaben mit Ausnahme von Felbek persönliche Erklärungen ab. Hilger verteilte dagegen kleine schelmische Geschenke an alle Fraktionen und sagte: „Ich wünsche Ihnen nur: Vermisst mich.“

