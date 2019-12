Wie süß: Schoko-Kurs in Waldenbuch

„Ich erhoffe mir, die Deutschen und ihre Kultur besser kennenzulernen“, sagt Enora. Die bald 14-Jährige ist eine von 28 französischen Jugendlichen, die noch bis Freitag, 20. Dezember, zu Gast am Carl-Benz-Gymnasium (CBG) in Ladenburg sind. Im vergangenen Jahr feierte die Partnerschaft mit dem Gymnasium Le Likès im bretonischen Quimper 25. Geburtstag. „Es wäre schön, wenn wir noch weitere 25 Jahre diesen Austausch machen könnten“, erklärte die begleitende Deutschlehrerin Regina Vaireaux.

„Die Schüler sollen Spaß haben, kommunizieren, Kontakte knüpfen und das einheimische Familienleben kennenlernen“, erläuterte ihre Kollegin Aurelie Drezen die Zielrichtung. „Der Aufenthalt wird auf jeden Fall etwas bringen, denn ich merke es jedes Jahr, wenn wir zurückkommen, dass die Schüler doch motivierter sind, weil sie endlich mal gesehen haben, dass das Deutsch lernen auch etwas nützt“, führt Madame Vaireaux aus.

Austausch seit 26 Jahren

Damit sich alle wohlfühlen und auch außerhalb der Gastfamilien in Ladenburg und Umgebung viele Eindrücke sammeln können, haben die CBG-Französischlehrerinnen Martina Kautt und Dagmar Veit ein ansprechendes Programm zusammengestellt. So ging es am Freitag zunächst nach Mainz zu einem Workshop im Gutenberg-Museum mit anschließendem Besuch der Altstadt. Selbstverständlich ein Muss: die Führung durchs Heidelberger Schloss. „Das Highlight“, so Kautt: der Besuch bei Ritter Sport in Waldenbuch, wo alle ihre eigene Schokolade herstellen dürfen. Am ersten Abend lud CBG-Musiklehrerin Gerda Pullig zu gemeinsamen Kreistänzen im Schulhaus ein.

Dass sich seit nunmehr bereits 26 Jahren Schüler von CBG und Le Likès gegenseitig besuchen, kam ursprünglich durch die Gemeindepartnerschaft zwischen Neckarhausen im CBG-Einzugsbereich und Plouguerneau zustande, das rund 90 Kilometer von Quimper entfernt liegt. Was als Klassenfahrt mit der damaligen CBG-Französischlehrerin Irene Santelmann begann, hat sich zu einem beständigen Austausch entwickelt, den bis 2018 seitens der Franzosen die inzwischen pensionierte Deutschlehrerin Marie-Renée Kerouédan betreute. pj

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.12.2019