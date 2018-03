Anzeige

Die Mitglieder der Kolpingsfamilie in Ladenburg stehen zu ihrem Glauben: Auch zur 68. Hauptversammlung gehörten Lieder wie „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind“ und „Wir sind Kolping“. Zum Totengedenken sprachen alle gemeinsam das „Vater unser“. Doch wie bei jedem Verein standen auch im gemütlichen „Kolpingkeller“ im Untergeschoss des St. Gallus-Gemeindehauses in der Feuerleitergasse Berichte und Vorstandswahlen im Mittelpunkt. Unter den 24 Mitgliedern an diesem Montagabend: Monika Wolf aus dem Pfarrgemeinderat der katholischen Seelsorgeeinheit Ladenburg-Heddesheim und CDU-Kreisrat Rainer Beedgen.

Auch dieses Jahr sind Gesprächs-, Bastel- und Spielabende neben Ausflügen und Vorträgen vorgesehen. Am Montag, 9. April, wendet sich Fachmann Jost vom Polizeirevier Ladenburg um 19.30 Uhr mit einem Informationsabend zum Thema „Einbruch und Diebstahl“ im Kolpingkeller an Mitglieder und Interessierte. Einer der Höhepunkte im ersten Halbjahr ist das Traditionelle offene Liedersingen am Montag, 18. Juni, um 19 Uhr im Johanniter-Haus am Waldpark, das mit Theo Schmitt aus Seckenheim der frühere Dirigent des St. Gallus-Chors leitet. Am Donnerstag, 28. Juni, besichtigt die Kolpingfamilie um 15.30 Uhr die örtliche Druckerei Weik. Das zweite Halbjahr 2018 endet mit der Regieführung beim 69. Martinszug und dem Benefizstand auf dem Weihnachtsmarkt.

„Wir haben wieder einiges auf die Beine gestellt“, fasste Martin Bündgens aus dem dreiköpfigen Vorstandsteam sowohl im Hinblick auf den Jahresbericht als auch die Ausschau zusammen. Die finanzielle Situation legte Maria Körner dar, indem sie Einnahmen und Ausgaben gegenüberstellte. „Wir haben im Großen und Ganzen gut gewirtschaftet“, so Bündgens. Dies bestätigte Helmut Kinzig, der seit 65 Jahren der Kolpingfamilie die Treue hält, als Kassenprüfer, bevor er feststellte: „Ihr habt Eure Sache im Vorstand sehr gut gemacht.“