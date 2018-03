Wieder g’hert Ladeberg gekehrt

Anzeige

Am Samstag, 24. März, findet die Putzaktion „Ladeberg g’hert gekehrt“ zum 16. Mal statt. Sie wird vom Arbeitskreis Umwelt der ZukunftswerkStadt organisiert. Wie immer soll Müll in der Gemarkung gesammelt werden. Erneut setzt der AK Umwelt auf die Unterstützung von Bevölkerung, Vereinen, Schulen und Kindergärten. Im Vorfeld haben sich nur wenige Bürger angemeldet. Kurzentschlossene sind am Samstag, 24. März, um 9 Uhr am Neckartorplatz willkommen. Dort werden Säcke und Arbeitsutensilien verteilt sowie Putzbereiche zugewiesen.

Ab 12 Uhr, nach der Aktion, erwartet die Helfer ein Imbiss am Tresen beim Wasserturm. Infos bei Fritz Lüns, Telefon 06203/146 42, E-Mail: f.luens @t-online.de. red