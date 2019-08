Wieder Yoga im Benzpark

Zu einer sportlich-meditativen Matinee unter freiem Himmel treffen sich Anfänger und Fortgeschrittene in Sachen Yoga in bequemer Sportbekleidung und mit Matten ausgerüstet am kommenden Samstag und Sonntag, 24. und 25. August, im Ladenburger Benzpark am Wasserturm. Jeweils von neun bis zehn Uhr lädt Michaela Bosselmann, die „Yoga-Fee“ des örtlichen Budo-Clubs Rhein-Neckar (BCRN), vor idyllischer Kulisse zur ursprünglich indischen Form der sanften Gymnastik ein.

„Entspannen, die Natur spüren und mit einem positiven Lebensgefühl in den Tag starten“ – so lautet zum vierten Mal das Motto von „Yoga im Park“. Bosselmann ist zertifizierte Hatha- und Iyengar-Yogalehrerin (BYV) mit Weiterbildungen in Yin-, Power- und Rückenyoga sowie autogenem und mentalem Training. Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro pro Einheit. Der Erlös kommt der Kinder- und Jugendförderung des BCRN zugute. pj

Info: Internet: www.budoclub-rn.de

