Wiegand beleuchtet Kultur der Jesuiten

Mit der „Kultur der Jesuiten in der Kurpfalz im 17. und 18. Jahrhundert“ befasst sich Hermann Wiegand (Heidelberg/Mannheim) am Donnerstag, 22. März, um 19.30 Uhr im Domhofsaal. Die Veranstaltung ist Teil der Vortragsreihe von Kreisarchiv, Heimatbund und Volkshochschule Ladenburg/Ilvesheim. Während und nach dem Dreißigjährigen Krieg ließen sich in der Kurpfalz Jesuiten nieder. In Kollegien in Heidelberg, Mannheim und Neustadt an der Haardt etablierten sie ein Bildungssystem, das zur Rekatholisierung weiter Teile der Bevölkerung beitrug. Im Vortrag geht es darum, diese jesuitische Kultur, die auch in Ladenburg ihre Spuren hinterließ, näher zu beleuchten. red