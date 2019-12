Wimmelbild und Krippen

Im Sommer sorgte es für Furore, jetzt gibt es das Ladenburger Wimmelbild in allen erdenklichen Varianten zu kaufen. Und zwar von Freitag, 13. , bis Sonntag, 15. Dezember, auf dem Weihnachtsmarkt. An diesem Wochenende hat die Stadt nämlich einen Stand auf dem Marktplatz und bietet nicht nur das Bild, sondern alle möglichen anderen Motive auf Tassen, Kaffeebechern, Schirmen, Postern, Einkaufschips, Fahrradtaschen, Kerzen und sogar Kühlschrankmagneten an.

Das gezeichnete Motiv vom Geschehen in der Römerstadt ist bei dieser Gelegenheit auch als „Wimmelbuch“ erhältlich, ebenso wie der neue Einkaufsgutschein der Aktion „Wir für Ladenburg“. Außerdem werden am Sonntag um 13 Uhr die Gewinner des Fotowettbewerbs bekannt gegeben, der zur Laubsammelaktion stattfand.

Frühschoppen für Garango

Ein weiterer, schon traditioneller Termin steht an diesem Tag bereits um 11 Uhr an, und zwar der traditionelle Garango-Frühschoppen. Suppe, Glühwein und andere Leckereien wärmen dabei von innen und sind „fer umme“; Spenden sammelt der Partnerschaftsverein Ladenburg-Garango aber gleichwohl, die gedacht sind für Projekte im afrikanischen Burkina Faso.

Neben den kulinarischen warten auch künstlerische Genüsse auf die Besucher: Das Polizeimusikkorps Mannheim hat sich mit einem bunten Programm angekündigt, außerdem werden Krippen aus der Werkstatt des burkinischen Künstlers Jean-Luc Bambara verkauft. stk

