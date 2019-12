Winterfahrplan der Bahn bringt Verbesserungen

Vom „größten Fahrplanwechsel aller Zeiten“ spricht der Ladenburger Bahnexperte Axel Juedtz. Er bezieht sich dabei auf die Anzahl der Züge am Bahnhof der Römerstadt seit der Umstellung auf den Winterfahrplan 2019/2020 vor wenigen Tagen.

Davon profitieren Pendler und Reisende, da es zu einer Fahrplanausweitung und neuen Verbindungen kommt: Pro Woche halten nun 687 Züge. Bisher waren es 576. „Das entspricht einer Steigerung von rund 20 Prozent“, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Konkret bedeute dies beispielweise, dass die Regionalexpresszüge der Linie RE 60 (ab Frankfurt über Ladenburg nach Mannheim und umgekehrt) nun jede Stunde fahren, statt wie bisher alle zwei Stunden. Auf der Regionalbahnlinie RB 67 fahren jede zweite Stunde die Züge ab Neu-Edingen weiter nach Schwetzingen, statt nach Mannheim. In Schwetzingen besteht dann eine Anschlussmöglichkeit nach Hockenheim und Karlsruhe.

Auch auf der Linie RB 44 / S 6 von Bensheim über Ladenburg nach Mannheim und umgekehrt gibt es zwei zusätzliche Zugpaare: Am Vormittag und am frühen Abend wird montags bis freitags jeweils eine bisher bestehende Taktlücke geschlossen. Aktuelle Ankunfts- und Abfahrtzeiten am Bahnhof Ladenburg sind über das Online-Portal der Deutschen Bahn www.bahn.de und ebenso über die Ladenburg Audioguide-App fürs Smartphone in Echtzeit abrufbar. pj

