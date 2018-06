Anzeige

Die Eheleute Güller und Bahettin Zafer feiern heute in Ladenburg Goldene Hochzeit. Vor 50 Jahren haben sie sich in Istanbul das Ja-Wort gegeben. Dort lernten sie sich auch kennen, obwohl beide aus dem ebenso schönen Trabzon am Schwarzen Meer stammen. Bahettin Zafer arbeitete schon als Drucker in der Hauptstadt. Da fanden Verwandte von ihm und der Onkel seiner späteren Frau, dass Güller gut zu ihm passen würde. „Ich habe ihn mir angesehen und fand: Das könnte ich mir vorstellen“, erzählt Güller Zafer auf ihrer Dachterrasse lächelnd inmitten blühender Pflanzen aus der Zeit vor der Verlobung.

Obwohl er als Drucker gut verdiente, nahm Bahettin 1973 die Einladung an, in Deutschland zu arbeiten. Erst in Waibstadt, dann als Transportmitarbeiter und zuletzt als Schlosser bei ABB in Ladenburg. Mitte der 70er-Jahre kam seine Frau mit den beiden Töchtern nach. Die gelernte Näherin wurde Bestückerin bei ABB. Ihre Älteste, Özlem, war nach dem Abitur am Carl-Benz-Gymnasium die erste türkischstämmige Absolventin des Studiengangs für Theaterchoreografie und Regie in Berlin. Ihre jüngere Schwester wurde Gymnasiallehrerin. Sohn Kerim ist Industrie-Elektroniker und Unternehmer, sein Bruder Selim selbstständig. „Das war uns wichtig, dass aus unseren Kindern etwas wird“, sagt Güller Zafer.

Ihr ganzer Stolz sind die begabten Enkel Nayla Su, Selma, Zara und Samethan. Und natürlich die Parzelle in der Kleingartenanlage Aufeld: Seit 40 Jahren sind sie Mitglieder. „Ich habe einen grünen Daumen“, sagt sie. Ihn, den einst erfolgreichen Amateurfußballer, plagt heute der Rücken. „Wir haben hier Wurzeln geschlagen, und ich liebe beide Länder, auch die Türkei“, sagt sie. „Für mich kommt Deutschland aber an erster Stelle“, erklärt er. pj