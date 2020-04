Eigentlich hat Sozialpädagogin Alicia Amberger derzeit alle Hände voll zu tun mit ihrem Hausumbau in der Ladenburger Südstadt. Dennoch engagiert sich die junge Frau bei der „Nachbarschaftshilfe“ und nimmt werktags von 10 bis 14 Uhr zuhause Anrufe auf der städtischen Hotline (06203-70168) entgegen, um unentgeltliche Helfereinsätze zu koordinieren. Ihr war, so berichtet sie, mit zunehmender Verschärfung der Corona-Krise klar geworden, dass nicht jede Person, die zur Virus-Risikogruppe zählt, über ein familiäres Netzwerk vor Ort verfüge.

Wie hilfreich in solchen Fällen jene ehrenamtliche Truppe sein kann, hat das Ladenburger Ehepaar Hans-Joachim und Brigitta Niessen unversehens erfahren. „Wir können nur alle ermutigen, diese Möglichkeit zu nutzen und Hilfe in Anspruch zu nehmen - es geht ganz einfach, und wir haben uns jederzeit sicher damit gefühlt“, sagt die 73-jährige Ladenburgerin. Sie und ihr Mann hatten sich nach der Rückkehr aus dem abgebrochenen Urlaub freiwillig für 14 Tage selbst unter häusliche Quarantäne gestellt und waren auf Hilfe von außen angewiesen, da ihre Töchter in Wiesbaden und den USA leben. Dabei wollte das Seniorenpaar die Frühlingssonne auf der spanischen Kanareninsel Fuerteventura genießen. Doch endete die Erholung schlagartig: Die Corona-Lage hatte sich in zuvor unabsehbarer Weise zugespitzt.

„Erst war der Strand gesperrt, dann der Hotelpool; am Ende mussten wir auf den Zimmern bleiben, und jeden Tag kontrollierte die Polizei alles“, berichtet Brigitta Niessen. Schnell war klar, dass die Ladenburger wieder heim mussten - und wollten. „So sehr wir Fuerteventura auch mögen, aber das Gesundheitssystem ist dort ein anderes und wir haben uns sehr nach Ladenburg zurück gewünscht“, erklärt die Frau. Wie richtig die Niessens mit der Rückkehr lagen, zeigt im Rückblick die dramatische Entwicklung: Wenige Tage nach Ankunft des Ehepaars auf der Insel in der ersten Märzwoche meldete die kanarische Gesundheitsbehörde erst eine positiv auf Coronavirus getestete Person auf Fuerteventura. Laut Fuerteventura-Zeitung wies die Statistik des spanischen Gesundheitsministeriums für die Kanarischen Inseln allein am 29. März 15 Corona-Todesfälle innerhalb von 24 Stunden auf. Insgesamt zählte man Ende März mehr als 1200 Krankheitsfälle auf der Inselgruppe, davon 32 auf Fuerteventura. Ehepaar Nießen hatte Glück, denn es war zu diesem Zeitpunkt längst wieder daheim.

Den vom Reiseunternehmen organisierten Heimflug ihrer Eltern mussten die in Wiesbaden und in den USA wohnenden Töchter besorgt aus der Ferne verfolgen. Welche Erleichterung, im Internet die Nachbarschaftshilfe Ladenburg zu entdecken. Denn ihre Eltern wollten sich mit Rücksicht auf ihre Umgebung vorsorglich selbst isolieren. „Das war für uns selbstverständlich“, betont Nießen und stellt am Freitag, 3. April, mit Ablauf der 14-tägigen Quarantäne fest: „Es geht uns gut.“ Gerne erinnert sie sich an ihre Heimkehr, als der erwünschte Einkauf bereits vor der Haustür stand. „Das war ganz goldig und hat uns sehr gefreut: Das war ein Gefühl von Heimat, und dafür sind wir der Initiative sehr dankbar“. In der folgenden Zeit kam die Nachbarschaftshilfe noch weitere Male. Aktuell warten 100 bereitstehende Helfer großenteils noch auf Einsätze. „Wir freuen uns über jeden, der auf sich achtet und deshalb unseren Service beanspruchen möchte“, sagt Initiatorin Laura Sturm. „Wir wollen dazu beitragen, dass jeder versorgt ist“, fügt Amberger an, die Telefonstimme der Nachbarschaftshilfe.

