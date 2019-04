„Wir müssen zu Potte kommen“

War es Wissen oder eine Vorahnung? In der Bürgerfragerunde des Gemeinderats plädierte LSV-Vorsitzende Petra Klodt gegen eine Opferung des Rasenplatzes Ost im Römerstadion für die Halle. Als Vertreterin des Ortausschusses für Leibesübungen (OAL), der auch die Nutzung der Sportstätten koordiniert, warnte sie zudem vor einer Verschiebung der Entscheidung: „Da ist Not am Mann.“ Damit hatte sie zwei wichtige Themen der Debatte im Rat angeschnitten, die mit einer Entscheidung für den Bereich 1 endete.

Doch zuvor erläuterte Alexander Kuhn, Geschäftsführer von MVV Regioplan, die in seinem Haus erstellte Machbarkeitsstudie für eine Sporthalle (wir haben bereits ausführlich darüber berichtet). Bürgermeister Stefan Schmutz erinnerte daran, wie lange das Thema bereits auf der Agenda steht: „Es wurde über viele Jahre diskutiert, aber nichts erreicht.“

Weg ist zumutbar

Er erwähnte die Dringlichkeit, da eine Sanierung der Lobdengauhalle ansteht. Zudem ermögliche die Finanzlage den Bau einer neuen Halle. Schmutz plädierte für einen Standort in dem von der Machbarkeitsstudie favorisierten Bereich 1. Dann könnte die Drachenboothalle stehenbleiben. Rund 50 Parkplätze sollen auf dem bisherigen Ausweichplatz für Wohnmobile entstehen: „Wer Sport macht, dem ist ein Fußweg von 350 Metern zuzumuten“, so Schmutz. Zudem gebe es im Umfeld des Römerstadions viele weitere Stellplätze.

„Wir haben 20 Jahre darüber geredet“, freute sich Günter Bläß (CDU) über die nahende Entscheidung. Die Mehrheit der Fraktion sei für Bereich 1. Für den Bereich 2 sprach sich Bernd Garbaczok (SPD) aus, denn ein Bau im Bereich 1 lasse kaum Platz für Erweiterungen. Der Rasenplatz Ost werde wenig genutzt und könnte überbaut werden. Zudem, so seine Kritik, hätte man Vereine, Schulen und die OAL bei den Beratungen mit ins Boot nehmen sollen. Eine Hälfte seiner Fraktion sei für Bereich 1, die andere für Bereich 2, kündigte Sven Ruster (FWV) an.

Ähnlich sah es bei den Grünen aus, wie Alexander Spangenberg erklärte. Er sprach sich gegen Bereich 2 aus: „Da würden wir die Halle mitten in die Grünfläche setzen.“ Er wunderte sich, dass die Entfernung zu den Parkplätzen und deren Zahl eine große Rolle bei der Diskussion spiele. An der Lobdengauhalle gebe es auch nur 52 Parkplätze: „Und trotzdem funktioniert der Sportbetrieb.“

Für den Bereich 2 sprach sich Wolfgang Luppe aus. Und dann gab der FDP-Mann der Sitzung eine neue Wendung. Er schlug nämlich eine Verschiebung der Entscheidung um einen Monat vor, denn: „Es war nicht genug Zeit, mit allen zu diskutieren.“ An einem Runden Tisch könne dies geschehen. Schmutz warf er mangelnde Bürgerbeteiligung vor. Jugendgemeinderat Fabian Steiger plädierte für die Verschiebung, ebenso Gudrun Ruster (FWV).

Karl-Martin Hoffmann (CDU) lehnte sie wie Spangenberg ab. Fritz Lüns (FWV): „Wenn wir verschieben, werden wir keine neuen Erkenntnisse haben. Wir müssen zu Potte kommen.“ Carola Schuhmann (CDU): „Wenn die Halle mittendrin steht, verbauen wir uns Zukunftsoptionen.“

Es sei ein Gebot der Vernunft, die Entscheidung im Gemeinderat zu fällen, argumentierte Schmutz. Denn die anderen Beteiligten hätten unterschiedliche Interessen. Über die Ausgestaltung der Halle möchte er dann mit allen Gespräche führen. Schließlich wurde der Antrag auf Vertagung mit elf Nein- gegen sieben Ja-Stimmen abgelehnt.

Aber damit war noch keine Entscheidung über den Standort gefallen. Garbaczok schlug vor, nicht nur über den Verwaltungsvorschlag abzustimmen, der den Bereich 1 als Standort vorsah, sondern auch über den Bereich 2. Doch da der Bereich 1 mit einer Mehrheit von zehn zu sieben Stimmen bei einer Enthaltung akzeptiert wurde, entfiel die zweite Abstimmung.

Eineinhalb Sunden hatte die Diskussion gedauert, die von rund 20 Mitgliedern der Drachenbootabteilung des FV 03 aufmerksam verfolgt wurde. Rasch wurde aber klar, dass sie keinerlei Grund zu Befürchtungen haben mussten: Der Abriss ihrer Halle war kein Thema.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.04.2019