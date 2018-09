Die Stadt Ladenburg gewinnt an Einwohnern. Im Neubaugebiet „Hockenwiese“ entlang der Benzstraße werden ständig neue Häuser und Wohnungen fertiggestellt. Auch Familien mit Kindern ziehen ein. Doch in der ganzen Stadt fehlt es an Betreuungsplätzen. Im Gespräch mit dieser Zeitung sprachen zwei Mütter kleiner Kinder kürzlich bereits von einem örtlichen Missstand. „Wir spüren erheblichen Druck, Ganztagsplätze zur Verfügung zu stellen“, sagt Bürgermeister Stefan Schmutz in der ersten Sitzung mit Stadträten nach der Sommerpause im Technischen Ausschuss.

Um schnellstmöglich Abhilfe zu schaffen, will die Stadt am westlichen Ende der Breslauer Straße eine zusätzliche Kindertagesstätte für bis zu 70 Mädchen und Jungen bauen. Das Planungsbüro „MVV Regioplan“ wurde am Mittwochabend einstimmig für 21 200 Euro damit beauftragt, zunächst einen Bebauungsplan zu erstellen. Vorgesehen seien jeweils zwei Krippen- und Ganztagskindergarten-Gruppen.

Die Zeit drängt

Diese sollen nahe dem bestehenden St. Johannes-Kindergarten entstehen, der obendrein selbst für zusätzliche Angebote umgebaut werden soll. Dies habe die katholische Caritas als Trägerin der Einrichtung „signalisiert“, wie Schmutz mitteilte. Auch diese Erweiterung soll der Bebauungsplan ermöglichen. Aufgrund der „erheblichen Baufortschritte“ und weiterer Bauanträge entlang der Benzstraße dränge die Zeit, da die Stadt einen Rechtsanspruch auf Betreuungsplätze zu erfüllen habe, so Schmutz.

Auf Anregung von Stadtrat Max Keller (Bündnis 90/Die Grünen) will Stadtbaumeister André Rehmsmeier prüfen lassen, den Geltungsbereich des Planwerks zu erweitern. Petra Erl (SPD) ist es wichtig, bestehende Garagen bauplanerisch miteinzubeziehen. „Aber nur falls dies ohne Zeitverzögerung zu erreichen ist“, schränkte Rehmsmeier ein, was die Fraktionsredner ebenso sahen. Die Nähe der neuen Kita zur geplanten L 597-Trasse, die bis zu ihrer Einweihung 2025 an einer Stelle rund 80 Meter an die benachbarte Banaterstraße heranreichen wird, sprach Stadtbildpfleger Egon Lackner als sachkundiger Einwohner ohne Stimmrecht an. „Da bekommen wir kein Problem“, sagte Rehmsmeier.

Außerdem konnte Schmutz mittteilen, dass sich bereits kurzfristig eine Erleichterung der Lage ergebe: Im St. Josephskindergarten der Caritas in der Altstadt können zehn Plätze mit verlängerter Öffnungszeit in Ganztagsplätze umgewandelt werden.

Die damit verbundenen Baumaßnahmen, die die Stadt bezuschusst, seien mit Beginn des Kindergartenjahrs abgeschlossen worden. Wie ebenso berichtet, soll bald auch in der städtischen Kindertagesstätte „Römernest“ unter anderem durch „kleine bauliche Veränderungen“ die Platzzahl aufgestockt werden. Dazu äußerte sich Schmutz in der Sitzung jedoch nicht. Er betonte jedoch: „Wir nehmen die Bedarfe der Eltern weiterhin ernst, und dieses Thema wird uns in den nächsten Monaten und Jahren erhalten bleiben.“

