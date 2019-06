Der Förderverein der Stadtbibliothek Ladenburg hat getagt. Und die Mitglieder hätten gerne auch Antje Kietzmann getroffen, um ihr für die geleistete Arbeit persönlich zu danken. Die bisherige Leiterin war jedoch an ihrer neuen Stelle in der Mannheimer Stadtbücherei unabkömmlich. Dies sei leider nicht abzusehen gewesen, teilte sie an diesem Abend bedauernd mit. „Wir verdanken Antje Kietzmann viel: Was sie die letzten 16 Jahre in der Bibliothek geleistet hat, das ist Wahnsinn“, brachte Vorsitzender Martin Schaub die einhellige Meinung unter Beifall auf den Punkt.

Es duftete aromatisch nach Minze im Dachgeschoss, als Schaub vor mehr als 20 Förderern Rückschau hielt. „Frisch aus unserem Kräutergarten zu Hause, für Sie zum Mitnehmen“, hatte er zuvor mit Blick auf die grünen Sträuße voller weiterer Gewürzstauden im Raum erklärt. Dank Annette Weber-Wermke und Ingeborg Müller stand außerdem auf den Tischen Hausmacher Käsegebäck zum Knabbern bereit. Die frischgebackene SPD-Stadträtin Uta Blänsdorf-Zahner servierte wahlweise Wein oder Wasser und hörte Glückwünsche zum Einzug ins Kommunalparlament. Sie führe damit auch die Tradition von Altstadträtin „Reni“ Schmitt fort, einem Gründungsmitglied des Fördervereins, hieß es.

Was die aktuell 157 Förderer 2018 geleistet haben, belegte Schatzmeisterin Birgit Walter mit Zahlen. So wurden der kommunalen Einrichtung mehr als 9000 Euro zur Verfügung gestellt, davon allein rund 6300 Euro für Medien. Aber auch Zugriff auf die Munzinger Datenbank, Lizenzvertrag mit dem Brockhaus-Nachschlagewerk und ein Abonnement der Süddeutschen Zeitung ermöglichte der Verein den Nutzern der Bücherei.

Lesefestival Anfang Juli

„Die Literaturtage tragen sich durch Sponsoren und Spenden selbst, unser Förderverein führt nur das Konto“, betonte Schaub, als Walter auf das Ladenburger Lesefestival zu sprechen kam. Es findet vom 4. bis 6. Juli zum dritten Mal an originellen Plätzen mehr oder weniger unter freiem Himmel statt.

„Wir Kassenprüfer können Frau Walter einwandfreie Arbeit bescheinigen, auch die gesamte Vorstandschaft hat im Interesse der Leser und der Schulen einen guten Job gemacht“, setzte sich Reinhard Scholz erfolgreich für die Entlastung des Teams ein. Dazu zählen auch die Vizevorsitzende Daniela Kirchenkamp und Schriftführerin Dorothee Guth. So richtig gemütlich wurde es, als Schaub Balladen wie „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“ und weitere schöne Texte aus dem Werk von Theodor Fontane vortrug. Da saß es sich in den neuen Ohrensesseln gleich noch mal so gut. Wie berichtet, war der Lesebereich nach dem Umbau der Tourist-Info im Erdgeschoss in den Veranstaltungsraum unterm Dach umgezogen und ebenso flexibel wie gemütlich eingerichtet worden. Schaub nannte es anerkennend „die letzte Tat von Frau Kietzmann.“ pj

© Mannheimer Morgen, Montag, 03.06.2019