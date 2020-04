Sechs Menschen sind von hinten zu sehen, wie sie Arm in Arm offenbar eine eingeschweißte Gemeinschaft bilden und zusammen nach vorne schauen: Was dieser Tage wie ein klarer Verstoß gegen das Abstandhalten wirkt, ist ein gezeichnetes Motiv. Doch steht der auf Einkaufsgutscheinen abgedruckte Schattenriss jener Gruppe für gelebte Solidarität mit den von der Corona-Krise betroffenen Gewerbetreibenden in der Römerstadt.

„Ladenburg hält zusammen“, heißt das Motto der Aktion, die die Stadt finanziell fördert (wir haben berichtet). Deshalb lautet das limitierte Angebot auch „20 Euro zahlen, 25 Euro erhalten“. Das kommt so gut an, dass sich bereits annähernd 20 000 Euro an Kaufkraft vor Ort binden ließen. „Der bei momentan 36 Teilnehmern in Ladenburg einlösbare Soli-Gutschein hat in den ersten Tagen seit Veröffentlichung alle Erwartungen übertroffen“, teilt Daniel Hutwagner mit, der Geschäftsführer der Ladenburger Agentur Contiago ist, die die Projektplattform „LocalBuzz“ im Internet betreibt. Dort sind die „Soli-Gutscheine“ erhältlich.

Lokale Wirtschaft stärken

„Wir verkaufen aktuell 80 bis 100 Gutscheine am Tag“, sagt Hutwagner am Donnerstag auf Anfrage. Ziel sei es, gemeinsam mindestens 50 000 Euro lokale Kaufkraft zu schaffen. „Damit wollen wir der Ladenburger Wirtschaft nach dieser schweren Zeit wieder Hoffnung und Perspektive geben“, erklärt Bürgermeister Stefan Schmutz. Zum Hintergrund: Der Soli-Gutschein ist eine auf 2 000 Gutscheine limitierte Aktion der Stadt Ladenburg, um die lokale Wirtschaft zu stärken und Kaufkraft zu binden. Gerade in schwierigen Zeiten sei es wichtig, zusammenzustehen und gemeinsam Probleme zu bewältigen, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus.

Fünf Euro geschenkt

Mit dem Soli-Gutschein unterstütze der Käufer wahlweise nicht nur den lokalen Handel, die Gastronomie oder Dienstleistungen, sondern bekomme pro Gutschein auch noch fünf Euro von der Stadt Ladenburg geschenkt. „Es werden auch täglich mehr Gewerbetreibende, die sich auf unserer Hauptseite präsentieren wollen“, teilt Hutwagner mit. Sein Team wolle LocalBuzz (www.local-buzz.de/ladenburg) unter dem Motto „Wir für Ladenburg“ nun auch nutzen, um Geschäfte vorzustellen, die geöffnet haben oder Lieferservice beziehungsweise Abholmöglichkeiten anbieten.

Bis Ende April soll es für die Ladenburger Geschäftsinhaber auch eine App geben, um Gutscheine künftig digital verkaufen sowie einlösen zu können. pj

Info: Gutschein kaufen: www.shop. local-buzz.de/ladenburg/

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.04.2020