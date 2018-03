Anzeige

20 Millionen Euro wollte die Stadt binnen drei Jahren durch den Verkauf von Grundstücken im Bereich Nordstadt einnehmen. Diese Zahl nannte Kämmerer Claus Hessenthaler während des zweiten Teils der Etatberatungen im Gemeinderat. „Wir verzehren unser Vermögen“, kündigte Carola Schuhmann (CDU) Widerstand an.

Nachhaltiges Wirtschaften sehe anders aus, denn irgendwann habe die Stadt keine Grundstücke mehr, so die Stadträtin. Verkaufen solle man höchstens die Hälfte der Flächen und den Rest in Erbpacht geben. So erziele man auch langfristig Einnahmen. Dann stellte sie einen entsprechenden Antrag.

Entscheidung fällt später

Es gehe jetzt nur um den Etat 2018, erwiderte Bürgermeister Stefan Schmutz. Der Vorschlag der Verwaltung in der Mittelfristigen Finanzplanung sei nicht bindend. Die Entscheidung über den Verkauf der Grundstücke falle erst 2019 oder 2020. „Mir geht es um das Signal“, beharrte Carola Schuhmann auf ihrem Antrag. Schmutz wies darauf hin, dass dann vorgesehene Projekte auf andere Art finanziert werden müssten. Schuhmann nannte Kreditaufnahme oder Rücklagenentnahme.