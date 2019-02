Im März wird Pfarrer David Reichert (Bild: pj) ein Gespräch mit dem Oberkirchenrat in Karlsruhe über das Gemeindehaus-Projekt führen. Das erklärte er unserer Zeitung auf Anfrage. Ursprünglich wollte die evangelische Kirchengemeinde das Gebäude zwischen Kirche und Pfarrhaus platzieren, doch der Gemeinderat lehnte den Standort ab (wir haben ausführlich darüber berichtet).

Nun soll der Neubau am Standort des alten Gemeindehauses entstehen, das marode und zu groß ist. „Wir werden kein anderes Grundstück kaufen“, machte der Pfarrer deutlich, dass er eine Alternative sieht.

Bereits klar sind Finanzrahmen und Größe des Neubaus. Unklar ist aber, wie die künftige barrierefreie Verbindung zwischen Kirche und Gemeindehaus aussehen soll. Auch diese Frage wird Thema bei den Gesprächen sein, die die evangelische Kirchengemeinde bald mit Stadtverwaltung und den Rathausfraktionen führen will, erläutert David Reichert. Und fügt an: „Stadt und Fraktionen haben uns ihre Unterstützung zugesagt, und wir nehmen sie beim Wort.“ David Reichert möchte auf keinen Fall, dass das Projekt auf die lange Bank geschoben wird: „Mir ist an einer zügigen Umsetzung sehr gelegen.“

Die Ablehnung des Gemeindehaus-Projekts im Pfarrgarten durch eine Ratsmehrheit hatte für Wirbel gesorgt. Und die Enttäuschung darüber saß tief. „Wir fühlen uns von Stadt und Gemeinderat nicht gut behandelt“, hatte beispielsweise Pfarrgemeinderat Dieter Groche im Gespräch mit unserer Zeitung angemerkt.

Empört zeigte sich Pfarrer David Reichert damals darüber, dass die Verwaltung erst in der Sitzung bekanntgegeben hatte, die Kirche sei zu einem Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung hochgestuft worden. Mittlerweile haben sich die Wogen geglättet.

