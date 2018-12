Eigentlich ist Remscheid in Nordrhein-Westfalen die deutsche Partnerstadt von Quimper in der französischen Bretagne. Wie kommt es da, dass seit inzwischen 25 Jahren Schüler aus dem dortigen Gymnasium Le Likès nach Ladenburg reisen? „Das kam über die Gemeindepartnerschaft zwischen Neckarhausen und Plouguerneau zustande, das nur rund 90 Kilometer von Quimper entfernt liegt“, weiß Marie-Renée Kerouédan. Die Deutschlehrerin begleitet schon seit 1995 jugendliche Franzosen, die jeweils eine Woche lang am Carl-Benz-Gymnasium (CBG) und bei Schülerfamilien in der Umgebung zu Gast sind.

So ist es auch dieser Tage wieder. Denn was einst als Klassenfahrt begann, welche die damalige CBG-Französischlehrerin Irene Santelmann anführte, hat sich entwickelt: „Wir wollten einen Austausch“, erinnert sich Kerouédan. Sie kommt jedes Jahr gerne, obwohl es ihr stets viel Vorbereitungs- und Verwaltungsarbeit abverlangt. „Es macht aber auch großen Spaß, die deutschen Kollegen zu treffen“, sagt sie. Zehn Kollegen haben sie in dieser Zeit nach Ladenburg begleitet. Diesmal ist erneut die deutschstämmige Regina Vaireaux dabei, die auch ihre Nachfolgerin werden soll. Denn Madame Kerouédan geht in Ruhestand. 1973, knapp 30 Jahre nach Kriegsende war sie erst 16, kam sie erstmals in das Land der früheren Feinde, das mehr als 1000 Kilometer von ihrer Heimat am Atlantik entfernt ist.

Schoko-Wahrzeichen überreicht

„Ich hatte eine sehr gute Lehrerin, die Deutschland gut kannte“, erzählt die Frau mit dem typisch bretonischen Nachnamen, wie sie dazu kam, Deutsch zu studieren und an Generationen von Schülern weiterzugeben. „Es war für mich immer ein Freude, und ich erinnere mich an einige Schüler, die heute als Erwachsene in Deutschland arbeiten oder leben“, erklärt sie beim Empfang im Musikzimmer. „Bonjour tout le monde“ und „Merci beaucoup“, also guten Morgen allerseits und vielen Dank, sagt dort Bürgermeister Stefan Schmutz. Als er Kerouédan Blumen und Jupiter-Gigantensäule, das Schokolade-Wahrzeichen der Römerstadt, überreicht, betont er: „Ohne Sie gäbe es diesen Austausch nicht.“ Und weil er erst seit April 2017 im Amt ist und in Käfertal wohnt, stellt er schmunzelnd fest: „Sie waren schon häufiger in Ladenburg als ich.“ Aufgrund der wechselhaften Geschichte zwischen Deutschland und Frankreich sei es wichtig, dass die heutige Freundschaft gepflegt werde.

Gegenbesuch Ende März

Eine große „25“ haben die CBG-Französischlehrerinnen Sandra Rieger und Sandra Barthel in den Farben der Trikolore an die Tafel geschrieben. „Dieser Austausch bedeutet seit 25 Jahren interkulturelles Lernen, bei dem man ein Land und seine Kultur aus dem Inneren kennenlernt“, sagt Rieger. Ende März reisen die CBG-Achtklässler zum Gegenbesuch nach Quimper. „Wir glauben, dass es wirklich gut ist, wenn sich die Jugend aus verschiedenen Ländern trifft, weil das die Verständigung einfacher macht“, sagt CBG-Direktorin Hannelore Buchheister. Auch sie würdigt das Engagement von Kerouédan und CBG-Lehrern. Im Gespräch mit dem „MM“-Reporter schüttelt Kerouédan nur den Kopf angesichts des Anschlags von Straßburg. Es herrsche generell ein „ungesundes gesellschaftliches Klima“ in Frankreich.

„Es ist sehr schade, dass unser Land so gespalten ist“, erklärt sie, will sich politisch jedoch nicht vertiefend äußern. Nur so viel sagt sie: Der Protest der „Gelbwesten“ sei teilweise zwar berechtigt, aber oft beängstigend gewaltsam und auch etwas unverschämt. In all den Jahren habe sie keine großen Unterschiede zwischen Deutschen und Franzosen festgestellt, sagt sie zunächst. Dann fallen ihr aber doch welche ein: „Die Deutschen denken mehr an die Gemeinschaft als an die Individualität, wir Franzosen denken nicht kollektiv.“ Auch das Umweltbewusstsein hierzulande sei vorbildlich. Hat das nicht nachgelassen? Ihre Antwort: „Bei uns hat es noch mehr nachgelassen.“

