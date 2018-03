„Witzig, spannend und lehrreich“

Anzeige

Lob von Lehrer und Verleger

„Ihr seid an diesem Projekt gewachsen, Euer Teamgeist ist in dieser Geschichte lebendig und hat dieses Buch geprägt“, lobt Lehrer und Projektleiter Volker Schmidt seine Klasse. „Das Buch ist lustig, unterhaltsam, spannend und lehrreich“, schwärmt Gernot Tauchmann, Abteilungsleiter Deutsch am CBG. Einer der wenigen, die das Buch bis gestern schon gelesen hatten, ist Wolfgang Schröck-Schmidt. In seinem Verlag ist das Werk schließlich erschienen. „Toll, toll, toll gemacht! Ladenburg ist um ein gutes Buchprojekt weiter“, richtet er per Videobotschaft aus dem Thailand-Urlaub direkt in die Pressekonferenz aus. Wie gesagt: Alles ganz profimäßig organisiert.

Großen Anteil daran hat nicht zuletzt die Schriftstellerin Carola Kupfer, deren inzwischen 19. Projekt innerhalb der Reihe „Buch macht Schule – Schule macht Buch“ der Ladenburg-Roman ist. In Workshops hat Kupfer die Schüler begleitet, etwa bei der strukturierten Ausarbeitung der Handlung, die in zwei Zeitebenen spielt: heute und im 14. Jahrhundert. Bei der Buchvorstellung ist Kupfer noch ganz hingerissen von der „fleißigen und witzigen“ Klasse, wie überhaupt vom Lernklima in der Schule, die das Projekt „außerordentlich gut“ begleitet habe.

„Die Workshops waren sehr anstrengend bis um fünf Uhr nachmittags“, räumt Schülerin Jette Grenacher vor dem Publikum ein. „Aber am Ende hat es allen Spaß gemacht“, sagt sie. Sich in der Schreibphase zur Gruppenarbeit zu treffen „war schwer“, erinnert sich ihr Klassenkamerad Bastian Eisenhofer an die Entstehung der Kapitel.

Was Bastian und seine 26 Co-Autoren überhaupt nicht gern sahen: „Wenn Textstellen rausgenommen wurden, die wir gemocht haben.“ Eingegriffen hat Lehrer Schmidt jedoch, wie er selbst sagt, nur ausnahmsweise. Etwa dann, wenn der eigentlich gute „Running Gag“ – in diesem Fall der ewige Hunger einer Hauptperson – doch zu sehr überstrapaziert wurde. Ein Lektoren-Team aus Schmidts Kollegen hat über die Weihnachtsferien Korrektur gelesen und Schreibfehler ausgemerzt – das war’s dann auch so ziemlich mit den „Eingriffen“ von außen. „Ansonsten blieb es bei dem Plot, der im allerersten Workshop erarbeitet wurde“, versichert Schmidt, dass sich jeder der jungen Autoren in seinem Kapitel auch wiederfindet.

Das Foto fürs Buch-Cover entstand in der Krypta der Gallus-Kirche – „weil wir die alle so toll fanden und unsere Geschichte dort beginnt“, wie Lene Dömkes erklärt. Bearbeitet wurde das Bild im Kunstunterricht mit Lehrerin Kutzner-Schwetje, der Verlag verpasste dem Deckblatt den letzten Schliff. 300 Bücher konnte die Klasse schon im Vorverkauf unter die Leute bringen – 800 Exemplare umfasst die erste Auflage, Nachdruck nicht ausgeschlossen. Zwei Klassensätze behält die Schule, denn der Roman soll künftig im Geschichtsunterricht der 7. Klassen gelesen werden, erklärt Schmidt.

Bürgermeister: „Muss man haben“

Auch im Roman schreiben dessen Protagonisten am Ende übrigens ein Buch über ihre Abenteuer im Mittelalter. Der fiktive Bürgermeister „Hartmut Wohlsein“ findet, dieses sei „in Ladenburg und der Region ein Must-have“ – also etwas, was jeder haben muss. Der „echte“ Ladenburger Bürgermeister Stefan Schmutz sieht dies gestern für den „echten“ Roman nicht anders und ergänzt beeindruckt: „In der 7. Klasse habe ich Bücher gelesen, aber keine geschrieben!“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.02.2018