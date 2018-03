Wo liegt das „MM“-Osterei?

Anzeige

Das Gebäude, nach dem wir heute fragen, ist nur in Umrissen hinter dem Rätsel-Ei erkennbar. Es zählt zu den ältesten und kunsthistorisch bedeutendsten in der Region. Das hat ein Experte der Universität Heidelberg festgestellt. Mindestens 1000 Jahre alt dürfte es sein. Vielleicht bringt aber die anstehende Sanierung noch Teile aus früheren Zeiten zum Vorschein. Doch das Gebäude spielte während der vergangenen Jahre auch in der Kommunalpolitik eine nicht unbedeutende Rolle. Die Gretchenfrage: Soll es die Gemeinde kaufen oder nicht? Vor etwas mehr als einem Jahr ist die Entscheidung gefallen. red