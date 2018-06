Wohnhaus in der Nordstadt auf Prüfstand

Anzeige

Ein Jahr vor dem 100. Jubiläum knirscht es im Gebälk der Baugenossenschaft Ladenburg mit ihren 552 Anteilseignern. Zwar waren Vorstand und Aufsichtsrat nach den Rechenschaftsberichten auf Vorschlag von Bürgermeister Stefan Schmutz am Ende mehrheitlich entlastet. Doch rund ein Drittel der 57 Mitglieder, die in den Domhofsaal gekommen waren, stimmte mit Nein oder enthielt sich. Zuvor waren auch 19 Anteilseigner dagegen, den Jahresabschluss zu genehmigen. Der Grund: Es sind Mieterhöhungen von 12,5 Prozent geplant. Dazu wurde Kritik am Zustand einiger Häuser laut.

Diese Kombination sahen manche vor dem Hintergrund, dass die Genossenschaft vor Neubauprojekten steht, nicht ein. Eingangs hatte Christian Vögele, der Vorsitzende des Aufsichtsrats, jedoch ausdrücklich erklärt, dass das Vorhaben in der Neuen Nordstadt „auf keinen Fall auf Kosten des Bestands“ umgesetzt werde. Der Plan, dort mit Mehrfamilienhäusern bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, befinde sich in der Prüfungsphase. Man stehe vor keinem leichten Unterfangen. „Wenn es nicht geht, dann geht es nicht“, setzte Vögele ein Fragezeichen hinter dieses Projekt. Dagegen warte man beim Neubau in der Zehntstraße nur noch auf die Genehmigung.

Personell am Limit

Zur Kritik an mangelhaften Fassaden und undichten Fenstern nahm Bauvorstand Götz Speyerer Stellung: „Ich habe großes Verständnis für Ihre Einwände, aber es geht nur Schritt für Schritt. Wir wollen das tun, aber können nicht zaubern.“ Man habe 2017 außergewöhnlich viele Wohnungswechsel und in der Folge viele aufwändige Renovierungsarbeiten gehabt. Obendrein arbeite man personell am Limit. Seine für die Finanzen zuständige Vorstandskollegin Heike Vroomen legte zur Erläuterung nach, dass der Ertrag aus reiner Vermietungstätigkeit nicht ausreichend sei, um Investitionen und Tilgung zu decken.