Wohnmobilisten: Neuer Ausweichplatz ist geplant

Personalausgaben: Dass die Personalausgaben 2019 mit mehr als 8,5 Millionen Euro nach kontinuierlichem Anstieg seit 2010 einen Höchststand erreichen und sich noch weiter erhöhen werden, begründet Bürgermeister Stefan Schmutz so: „Das ist der Aufgabenmehrung sowie der Stadtentwicklung geschuldet, und es steckt ja Dienstleistung für die Bürgerschaft dahinter.“

Städtische Grundstücke: Mehr Erbbaurecht oder Verkauf aller städtischen Grundstücke im Neubaugebiet Nordstadt-Kurzgewann? Diese Streitfrage zwischen der CDU und den anderen Fraktionen hält an. Die Christdemokraten fänden es im Hinblick auf sozialverträgliche Preise beim Bauen und Wohnen besser, nicht alle Flächen aus städtischer Hand zu geben. Schon dieses Jahr sollen dadurch laut Haushaltsansatz 5,8 Millionen Euro erzielt werden. Im Jahr darauf könnte es doppelt so viel sein. Fraktionssprecher von SPD und Grünen riefen die CDU vergebens dazu auf, diese Summe per Antrag zu limitieren. Dass die Gelder zur Bereitstellung der Infrastruktur benötigt werden und die Erbbaudiskussion parallel zu führen sei, betonte Schmutz.

Lärmschutz: Mehr als eine halbe Million Euro stehen im Haushalt bereit, um den für das Neubaugebiet Nordstadt-Kurzgewann geplanten Lärmschutz entlang der Bahnlinie nach Norden in Richtung Landesstraße zu verlängern. Davon soll die gesamte Stadt und die künftig noch mögliche Erweiterung des Quartiers profitieren, so Stadtbaumeister André Rehmsmeier.

Bahnhof: Um das Umfeld der künftigen S-Bahnstation vorzubereiten, enthält der Haushalt einen Ansatz in Höhe von 50 000 Euro.

Martinshöfe: Die Stadt Ladenburg ist dem Investor vertraglich verpflichtet, 255 000 Euro zu investieren, damit die öffentlichen Flächen im Quartier Martinshöfe an der Wallstadter Straße beispielsweise seniorengerecht und zeitgemäß urban gestaltet werden.

Wohnmobilstellplatz: Als „Wirtschaftsförderung für Einzelhandel und Gastronomie“ erweist sich der Stellplatz für Wohnmobile. „Die jetzige Fläche reicht zu Stoßzeiten oft nicht aus“, erklärte Bürgermeister Schmutz außerdem. Für 100 000 Euro, die im Haushalt bereitstehen, will die Stadt baulich eine Alternative zum Ausweichstellplatz am Römerstadion schaffen, da dort sonst auch der geplante Radparcours (Pumptrackanlage für 85 000 Euro) für weitere Konflikte mit Urlaubern sorgen dürfte.

Weststadt: Fühlen sich die Bewohner des Stadtteils West benachteiligt? Davon geht die SPD aus und forderte eine Studie für 10 000 Euro, die Ist-Zustand und Zukunft des Viertels rund um die Astrid-Lindgren-Schule mit seinen Neubaugebieten an der Benzstraße, benachbarter Industrie und bald neuer Neckarbrückentrasse beleuchtet. Dies sei nur gerecht, wenn man den Aufwand für das Baugebiet Nordstadt-Kurzgewann betrachte, so Fraktionschef Steffen Salinger. Dagegen fand Carola Schuhmann (CDU): „Die Bewohner wehren sich gegen den Eindruck, in einem Problemviertel zu wohnen.“ Es sei „originäre Aufgabe des gewählten Gemeinderats“, so Fraktionskollege Günter Bläß, die angesprochenen Punkte zu bewältigen. „Dafür brauchen wir keine Studie“, sagte Gudrun Ruster (Freie Wähler). Der SPD-Antrag fand keine Mehrheit.

Bauhof: Mit einem neuen Mini-Bagger im Wert von 38 000 Euro sollen Mitarbeiter des städtischen Bauhofs Spielplätze instand setzen. Im Frühjahr will die Stadt ein entsprechendes Konzept vorlegen. pj

