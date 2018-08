Wohnwagen landet in Baustelle

Ein kurioser Unfall ereignete sich am Samstagabend in der Weinheimer Straße: Ein Wohnwagen löste sich von seinem Zugfahrzeug und landete in einer Baustelle. Der Unfall ereignete sich um 18.10 Uhr, als ein 43-Jähriger mit seiner Frau gerade in den Urlaub fahren wollte. Der am VW befestigte Wohnanhänger löste sich während der Fahrt, riss die Stromverbindung ab und rollte in eine Baustelle. Verletzt wurde niemand. Der Wohnanhänger musste aus dem Baustellenbereich geborgen werden. Es entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von insgesamt 6000 Euro. Weshalb der Wohnwagen auf Abwege geriet, ist bislang ungeklärt. pol

