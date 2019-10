Wolf leitet Ordnungsamt

Rüdiger Wolf (Foto) heißt der neue Ordnungsamtsleiter der Römerstadt. Das bestätigte Nicole Hoffmann, Sprecherin von Bürgermeister Stefan Schmutz, am Dienstag auf Nachfrage des „MM“. Es ist noch nicht allzu viel zu erfahren über den Neuling, der den Posten des bisherigen Stelleninhabers Thomas Müller übernommen hat. In Mannheim ist Wolf umso bekannter: Zehn Jahre lang war er Bezirksleiter für Jungbusch und Innenstadt beim Bürgerservice, und auch in seiner Heimatgemeinde Friedrichsfeld ist der Verwaltungsfachmann kein unbeschriebenes Blatt: Dort gehört er zur Freiwilligen Feuerwehr und leitet die Vereinigung der Handharmonika-Freunde.

Bereits am 1. Oktober trat Wolf sein neues Amt in der Römerstadt an, und im Internet ist auch schon seine Durchwahl 70-140 zu finden. Ähnlich verhält es sich mit zwei weiteren, den Bürgern bisher unvertrauten Namen aus der Abteilung Ordnung und Soziales: Sascha Lösch und Hans-Peter Wey sind die neuen Vollzugsbeamten; mit anderen Worten die „Ortssheriffs“, die ab sofort für die Kontrolle parkender Fahrzeuge zuständig sind. stk

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.10.2019