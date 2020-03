„Wollen Entwicklung greifbar machen“

In vielen Vierteln der Römerstadt wird zurzeit gebaut. „Es ist vieles in Bewegung, und wir wollen die Entwicklung greifbar machen“, erklärt Bürgermeister Stefan Schmutz im Verkaufspavillon von Werner Wohnbau an der Benzstraße. Hier, am Neubauprojekt „Im Matzgarten“, beginnt der erste Stadtteilspaziergang. Die neue städtische Reihe soll vor der Sommerpause in der Ladenburger Südstadt fortgeführt werden.

„Im Stadtteil West ist am meisten im Gange, und hier fangen wir an“, so Schmutz. Insgesamt fünf Stationen stehen auf dem 90-minütigen Programm. Vom jüngsten Erschließungsgebiet über den Bolzplatz, der wiederbelebt werden soll, und die im Umbau befindliche Astrid-Lindgren-Schule bis zur geplanten Postillion-Kindertagesstätte am Ende der Breslauer Straße führt der Rundgang. Rund 30 Interessierte nehmen daran teil. „Damit sind wir sehr zufrieden“, sagt Schmutz.

Wohnbebauung in Richtung ABB

Als eine Anwohnerin geplante „Blocks“ gegenüber anspricht, verzieht Heike Müller von Werner Wohnbau das Gesicht. Sie nennt es lieber Mehrfamilienhäuser, was bis Mitte 2022 nach den ersten Reihenhäusern an der Benzstraße entstehen soll. „Sie müssen das verstehen: Bislang hatten wir eine schöne Sicht auf Ladenburg und die Bergstraße, aber damit es bald vorbei“, erklärt Ilona Rothenberger-Hanf als Nachbarin angesichts der mehrstöckigen Häuser. Trotzdem sei sie „sehr froh, dass bald viele Familien mit Kindern herziehen“ und hofft, dass der Stadtteil künftig besser in die Stadt integriert werde.

„Daran arbeiten wir: Eine Wohnbebauung in Richtung ABB soll auch noch kommen“, kündigt Stadtbaumeister André Rehmsmeier an. „Gerne greifen wir auch die Anregung auf, Gemeinderatssitzungen im Stadtteil abzuhalten“, versichert Schmutz später. Durch den Bau der neuen Neckarbrücke erwarte man eine deutliche Verkehrsberuhigung in der Benzstraße, was die Anbindung an die Kernstadt erleichtere und die von mehreren Teilnehmern angesprochene Verkehrssicherheit für Kinder erhöhe. Zwei Fußgängerampeln gebe es bereits, so Rehmsmeier. Eventuell sei ein Minikreisel mit Querungshilfe an einer der beiden Zufahrten zum Wohngebiet denkbar. Der Rhein-Neckar-Kreis komme der Stadt bei diesen Fragen leider „nicht entgegen“, sagte Schmutz und forderte die Bürger deshalb auf, „mit Kritik nicht hinterm Berg zu halten“.

Das gefällt Rundgangteilnehmerin Kerstin Feuerstein: Die junge Mutter wohnt zurzeit in Ilvesheim, wird aber mit der Familie bald zurück in ihre Heimatstadt Ladenburg ziehen. „Ich freue mich darauf und möchte mal sehen, wie das Drumherum wird“, sagt sie im Neubaugebiet An der Hockenwiese. Dort hat die Stadt gerade zwei mobile Raumeinheiten für 30 Kinderbetreuungsplätze aufstellen lassen (wir berichteten). „Wie schnell es uns gelingt, dieses Provisorium aufzulösen, kann ich nicht sagen, aber zwei Jahre wird es wohl dauern“, sagt Schmutz.

Kindertagesstätte mit 60 Plätzen

Genau dafür interessiert sich ein Ladenburger Ehepaar mit Kinderwagen: „Wir sind gespannt, was nach dem Provisorium kommt“, sagt die junge Mutter aus dem Quartier. Den Stadtteilspaziergang findet sie gut, denn die Weststadt sei „so abgeschnitten und es gibt hier nur wenig“. Geplant ist, auf dem Acker am Ende der Breslauer Straße eine Kindertagesstätte mit 60 Plätzen zu errichten. Anwohner befürchten, dass der Weg durch den Stadtteil eine „Rennstrecke“ wird. „Das sind genau die Themen: Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen“, sagt Rehmsmeier.

