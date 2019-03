Wütende Kirchenmaus

Beim Kindervormittag mit der Kirchenmaus im evangelischen Gemeindehaus geht es am Samstag ziemlich rund. Die Maus ist dieses Mal sehr sauer. Auf alle möglichen Leute und Dinge. Wie ist das, wenn einem alles auf den Wecker geht? Wohin mit der Wut? Was sagt die Bibel dazu? Und warum ist dort ein Bruder auf seinen anderen Bruder so wütend? Dazu gibt es Antworten und kreative Gruppenangebote. Beginn ist im Gemeindehaus in der Realschulstraße um 10 Uhr. Ende um 12.30 Uhr. Die Teilnahme ist gratis. Alle Kinder vom Kindergarten- bis Grundschulalter sind eingeladen. Es wird um Anmeldung unter thomas.pilz@kblw.de oder unter 06203/ 180 963 gebeten. red

