Zauberhafte Märchenstunde

Ladenburg.Stimmungsvolle und frei erzählte Geschichten aus aller Welt. Dazu zauberhaft gespielte Musik von Gitarrist Manuel Stegmüller und Geigerin Sophie Vardigans: Das haben die Auftritte der „Märchenmuhme Hannah“ alias Annette Ehleben im Zelt am Maislabyrinth des Hegehofs in Ladenburg-Neuzeilsheim ausgemacht. Ab Juli begeisterten monatlich je zwei Aufführungen Märchenfreunde. Mädchen und Jungen reisten beispielsweise „Bis zum Mond und wieder zurück“. Ob sie „Sternblumen auf der Himmelswiese“ fanden? So hieß am Samstag jedenfalls das letzte Stück für dieses Jahr. pj

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.09.2020