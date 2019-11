Zehn Jahre Kirchenmaus

Seit zehn Jahren stehen mittlerweile Veranstaltungen der evangelischen Kirche für Schul- und Kindergartenkinder im Zeichen der Kirchenmaus. Zum Geburtstag des Nagers lädt die Gemeinde für Samstag, 9. November, um 15 Uhr ein zu einem Mitmachkonzert des Liedermachers Reinhard Horn, bei dem auch Kinder des Anne-Frank-Kindergartens auftreten. Es trägt den Titel „Lachen, Singen, Tanzen“ und findet statt in der evangelischen Stadtkirche; der Eintritt ist frei.

Weiter geht es am Sonntag, 10. November, mit einem Familiengottesdienst ab 10 Uhr; auch an diesem Tag, so kündigt Diakon Thomas Pilz an, wird die Maus wieder einen Auftritt haben. stk

