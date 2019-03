Zentrale Anlaufstelle bietet längere Servicezeiten

Aus einer ehemaligen Reiseagentur entsteht zurzeit das Bürgerbüro der Stadt Ladenburg. Damit setzt Bürgermeister Stefan Schmutz ein Versprechen aus dem Wahlkampf 2016 um. Wo man früher Traumziele und Zugfahrten buchen konnte, stehen ab Montag, 8. April, in der zentralen Anlaufstelle des Rathauses viele Angebote und Dienstleistungen der Stadtverwaltung zur Verfügung. „Einfacher, unkomplizierter und schneller als bisher“, versprach Schmutz bei einer Informationsveranstaltung mit rund 30 Zuhörern im Domhofsaal.

Diese „noch verhaltene Resonanz“ will Schmutz am Samstag, 6. April, übertreffen, wenn er das Bürgerbüro im Rathausvorbau in der Hauptstraße 7 um 10 Uhr einweiht. Die lichten Räume sind barrierefrei erreichbar und sollen nach außen „signalisieren, dass die Verwaltung transparent und offen arbeitet“, so Schmutz. Von außen ist schon die Blickschutzfolie mit einem Schattenriss der Stadt zu sehen. Drinnen erledigen Techniker letzte Arbeiten. Denn auch die Telefonzentrale mit der Rufnummer 700 zieht aus der Pforte ins Bürgerbüro um. „Lokale Firmen sind beteiligt, und wir befinden uns auf der Zielgeraden“, sagte Schmutz. Er sei „zufrieden und auch ein wenig stolz auf das hervorragende Konzept, das das Bürgerbüroteam erarbeitet hat“.

Freilich ist Ladenburg kein Vorreiter: Ähnliche Angebote gibt es in Nachbarkommunen wie beispielsweise Heddesheim, Schriesheim und Dossenheim schon länger. Auch musste Schmutz Einwohner Norbert Mayer vertrösten, als der nach dem virtuellen Rathaus fragte: Denn erst 2022 soll in Deutschland auf Basis des Online-Zugangsgesetzes die flächendeckende Digitalisierung der Verwaltung erfolgen. Immerhin sind im Bürgerbüro jedoch Terminbuchungen über das Internet sowie persönlich möglich. Mayer hielt kritischen Stimmen entgegen: „Mir gefällt das Konzept. Man sollte es ausprobieren, bevor man das Haar in der Suppe sucht.“ Eine Lehrerin hätte sich jedoch Sprechzeiten an einen Samstag gewünscht. Die pensionierten Rathausmitarbeiter Hubert Weidmann und Bärbel Siebler sowie Hartmut Müller aus dem Bauamt äußerten Bedenken: Die Telefonzentrale in der „erst vor wenigen Jahren erneuerten Pforte“ hätte ihrer Ansicht nach besser dort bleiben sollen. Das Bürgerbüro sei zu klein und trotz Terminen stünden Wartezeiten zu befürchten, weil auch Laufkundschaft zu bedienen sei.

Sechs Stunden länger offen

„Für vertrauliche Gespräche gibt es einen separaten Raum“, hielt Schmutz einer weiteren Befürchtung entgegen. Nach einem Jahr wolle man Bilanz ziehen und gegebenenfalls nachbessern. Auch was Öffnungszeiten betrifft. Doch mit 25 Wochenstunden an öffentlichen Sprechzeiten bietet das Bürgerbüro sechs Stunden mehr als bisher im Rathaus möglich waren. Dies betonte die künftige Bürgerbüroleiterin Monika Rätz. Die erfahrene Verwaltungsfachangestellte leitete zuletzt die Geschäftsstelle des Gemeinderats und war für Gewerbeangelegenheiten zuständig. Zu ihrem Team gehören Natalie Feldkamp, Sabine Schmitt (beide aus dem Einwohnermeldeamt), Nadja Stemmle (Standesamt) und Laura Schmidt (bisher Stadt Heidelberg). Schmutz lobte die fünf Fachfrauen für ihren „Mut, sich auf einen Veränderungs- und Entwicklungsprozess einzulassen“.

„Wir fassen nach dem Prinzip der kurzen Wege Dienstleistungen zusammen“, erklärte Rätz. Bürgerbedürfnisse stünden im Mittelpunkt. „Dank moderner Software und kompetenter Mitarbeiterinnen“, so Rätz, sollen die Bürger zum Beispiel bei Angelegenheiten wie Wohnortwechsel, Ausweisen, Beglaubigungen, Plakatierungen und Familienkarten fürs Freibad mit einem Zeitgewinn vom Bürgerbüro profitieren. Auch Archivauskünfte, Änderungen des Personenstands und Sterbefälle werden neben vielen weiteren Aufgaben bearbeitet.

