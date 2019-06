Zeuge verhindert Einbruch in Freibad

Ein aufmerksamer Anwohner hat in Ladenburg einen Einbruch in das Freibad verhindert. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Anwohner in der vorangegangenen Nacht einen unbekannten Mann wahrgenommen, der die Scheibe zum Büro des Ladenburger Freibads in der Neckarstraße eingeschlagen hatte. Er sprach den Unbekannten an, woraufhin dieser sofort von seinem Vorhaben abließ und flüchtete. Der Zeuge verständigte die Polizei. Im Innern des Büros war der Täter nicht. In welcher Höhe Sachschaden entstand, ist bislang noch nicht geklärt und Gegenstand der weiteren Überprüfungen.

Der Anwohner beschrieb den Täter wie folgt: Ca. 185 cm groß, bekleidet mit einem dunkelblauen Trainingsanzug, Kapuze über dem Kopf. Er trug eine kleine Umhängetasche. Eventuelle weitere Zeugen, die gegen 3.30 Uhr in der Nacht zum Donnerstag verdächtige Beobachtungen in der Neckarstraße gemacht haben oder gar den Unbekannten bei seiner Flucht gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter Telefon 06203/930 50 zu melden. agö/red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.06.2019