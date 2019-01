Ziehen Wirte und Händler bald an einem Strang?

Stadtmarketing: „So richtig haben wir Stadtmarketing noch nie betrieben“, sagte Stadträtin Carola Schuhmann (CDU) bei den zweitägigen Haushaltsberatungen in Ladenburg. Ihre Fraktion stellte deshalb den Antrag, der zuständigen Stabsstelle im Rathaus 30 000 Euro zusätzlich zur Verfügung zu stellen. Das fand die Unterstützung der Mehrheit am Ratstisch. Jene Stabsstelle schlägt nun mit rund 150 000 Euro im Etat-Einzelplan 3, der mit 1,8 Millionen Euro an laufenden Ausgaben die Themen Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege umfasst, zu Buche.

Tourismus: „Wir wollen erreichen, dass Gastronomie und Einzelhandel an einem Strang ziehen und sich auf eine Konzeption verständigen, um den Standort Ladenburg für Touristen attraktiver gestalten zu können“, erklärte Bürgermeister Stefan Schmutz einen weiteren Aufgabenbereich der Stabsstelle Stadtmarketing. Die entsprechende Stelle sei für 2019 besetzt. Das für 10 000 Euro zu erstellende Konzept werde dem Gemeinderat vorgestellt.

Stadtbibliothek: Eine „attraktive Tourist-Information“ soll auf Dauer in der städtischen Bücherei angesiedelt sein, was mit 63 000 zu Buche schlägt. Da die Zahl der ehrenamtlichen Helfer rückläufig sei, führt das Haus ein Selbstverbuchungssystem ein, das Ausleihe und Rückgabe managt (36 000 Euro).

Altstadtfest: Der Ansatz für das Altstadtfest fällt mit 65 000 Euro deutlich höher aus als im Vorjahr. Wie Bürgermeister Stefan Schmutz dazu ausführte, wolle man stärker in den Bereich Sicherheit investieren und dazu ein Konzept erstellen lassen. Auch sei das Parken, das für Besucher kostenfrei bleiben soll, von externen Fachleuten optimal zu managen. Obendrein sollen die Festwimpel in den Stadtfarben an der insgesamt acht Kilometer langen Leine in luftiger Höhe für 20 000 Euro erneuert werden.

Lobdengau-Museum: Vier römische Fresken sollen dauerhaft nach Ladenburg kommen und im städtischen Museum ausgestellt werden. „Das ist eine einmalige Chance, die sich ergeben hat“, erklärte Museumsleiter Andreas Hensen am Ratstisch. Die Stadt habe die Kosten in Höhe von 10 000 Euro für die Restaurierung zu übernehmen. Glücklicherweise steuere der Geschichtsverein Heimatbund 5000 Euro bei. Insgesamt steigt der Ansatz im Haushalt gegenüber dem Entwurf auf 26 000 Euro an.

Musikschule: Türen sind zu erneuern und Probleme im Dachbereich zu beheben, was rund 45 000 Euro kostet, wie der städtische Gebäudemanager Götz Speyerer ausführte. Die städtische Musikschule macht knapp sieben Prozent der laufenden Ausgaben von 1,8 Millionen Euro im Einzelplan 3 für Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege aus.

Sebastianskapelle: „Wir sind Zuschauer eines Prozesses, den wir kaum steuern können, aber guter Dinge, Schleusen für ausstehende Mittel öffnen zu können“, sagte Bürgermeister Stefan Schmutz auf Nachfrage von FDP-Stadtrat Wolfgang Luppe zum Stand der Dinge. Noch sei die Stadt nicht Eigentümer der Kapelle, so Schmutz. Die katholische Kirchengemeinde sei am Zuge. Aufgrund ausstehender Fördermittel habe der erste Sanierungsabschnitt noch nicht begonnen. Eine geldgebende Stiftung fordere bislang noch ein Nutzungskonzept, das „wir erst in Ruhe diskutieren wollen“, erklärte Schmutz. pj

