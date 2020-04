Ziel: Handel digital beleben

Ob Alten- und Krankenpflege oder Nationalismus in der EU: Die Corona-Krise verschärft Probleme, die vorher schon dringend einer Lösung bedurft hätten. Das sagen viele Experten. Und das zeigt sich am Beispiel der Digitalisierung auch in der lokalen Geschäftswelt: „In den vergangenen Wochen hat aufgrund vieler geschlossener Geschäfte verstärkt eine Kaufkraftabwanderung ins Internet stattgefunden“, sagt Daniel Hutwagner als Gründer eines Digitalunternehmens und Netzwerks für Medienschaffende in Ladenburg.

„An einem Strang ziehen“

Für Hutwagner „zeigt sich jetzt endgültig, dass am Digitalen kein Weg vorbei führt, um diese Kunden zurück- und neue hinzuzugewinnen“. Doch hätten viele Kleinunternehmer noch nicht verstanden, dass man „gemeinsam gegen Onlinehandelsgiganten an einem Strang ziehen“ muss, sagt Hutwagner. Mit einem Pilotprojekt unter dem Motto „Wir für Ladenburg“ entstehe derzeit ein Modell für ein in naher Zukunft bundesweites Angebot.

Die zugrundliegende These lautet: „Sichtbarkeit und Reichweite in digitalen Medien bieten die einzige Chance, auch in Zukunft am Markt zu bleiben.“ Ziel sei es, „dass Händler mit ihren Kunden in Dialog treten und nicht länger nur warten, bis Kunden in ihren Laden kommen“. Dazu diene „LocalBuzz“, was so viel wie örtlicher Impulsgeber bedeutet.

Nach der Kritik eines Ladenburger Einzelhändlers unter anderem am „Soli-Gutschein“ jener Agentur (wir berichteten am Samstag) tritt Hutwagner Spekulationen entgegen, dass er an dem „LocalBuzz“-Projekt „Wir für Ladenburg“ schon Geld verdient habe. Das Gegenteil sei der Fall: „Es ist bis jetzt seitens der Gewerbetreibenden noch kein Geld geflossen.“

Auch der Zuschuss der Stadt decke Kosten unter anderem für Online-Shop, Webseite, Plattform und geplante Tools (Dienstprogramme) „bei weitem nicht“.

Dass die im Internet erhältlichen Einkaufsgutscheine nicht das einzige Instrument bleiben dürfen, ist Hutwagner klar. Dennoch sei es ein Erfolg, dass man damit insgesamt bereits rund 42 000 Euro Kaufkraft an Ladenburg gebunden habe. Dies helfe Geschäften, die seit Montag unter bestimmten Auflagen wieder öffnen und Gutscheine einlösen dürfen. Doch gelte es, jeweils auf sich aufmerksam machen.

Angebote direkt aufs Handy

Deshalb hätten alle digitalen Werkzeuge, die Partnerunternehmen bald ebenso zur Verfügung stehen sollen, nur ein Ziel: „Die Händler müssen relevant im Alltag der Kunden werden, das heißt: Angebote und Aktionen müssen am besten direkt auf den Handys der Leute erscheinen, denn der Endkunde will heute an einer Stelle alles haben“, führt Hutwagner aus. Er ist sicher: „Das müssen wir hinbekommen, denn das schaffen die meisten Einzelhändler nicht alleine.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.04.2020