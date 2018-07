Zündende Idee für Haus in der Feuerleitergasse

Anzeige

Die Gemeinde Ilvesheim führt einen Nachtbus zwischen Seckenheim und der Inselgemeinde ein, erklärte Stefan Schmutz. Und die Verwaltung möchte diese Verbindung nach Ladenburg erweitern. Der Wunsch sei von Jugendlichen an ihn herangetragen worden, so der Bürgermeister. Die würden in Mannheim feiern, und dann nachts in Seckenheim stehen. Deshalb sollen erstmals am 9. Dezember zwei Nachtbusse um 3.28 bzw. 4.28 Uhr ab Feudenheim bis zum Ladenburger Ankerplatz fahren und dort um 3.42 bzw. 4.42 Uhr ankommen.

Auch die Haltestellen Kanalbrücke, Ilvesheimer Straße, Bahnhofstraße und Carl-Benz-Platz werden angefahren. Die VRN berechne dafür jährlich 3200 Euro, wovon der Kreis 40 Prozent übernehme, so dass Ladenburg 1920 Euro bezahlen müsse.

Die Zustimmung erfolgte einstimmig. Allerdings möchte das Gremium, dass eine Statistik über die Nutzerzahlen geführt wird. Hoffmann: „Wenn alle vier Wochen mal zwei Leute im Bus sitzen, ist das Unsinn.“ Darauf Alexander Spangenberg (Grüne): „Das Angebot wird Nachfrage schaffen.“

Nochmals Nahverkehr: Für rund 37 000 Euro plant die MVV Regioplan GmbH den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen Ankerplatz und Carl-Benz-Platz. Eine LED Flutlichtanlage will die Verwaltung für das Römerstadion beschaffen. Kosten: rund 24 500 Euro. Die bestehende Anlage sei mehr als 15 Jahre alt und benötige viel Strom, so Schmutz. In fünf Jahren werde die LED-Anlage wegen des geringen Verbrauchs ihre Kosten eingespielt haben. Steffen Salinger (SPD) schlug vor, zu prüfen, ob Leasing möglich sei. Daraufhin wurde die Entscheidung zurückgestellt, bis das Ergebnis vorliegt. kba

