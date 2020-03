Zugang zum Waldpark gesperrt

Das Johanniter-Haus am Waldparks wird bekanntlich erweitert (wir berichteten). Vorboten der Umbaus: Rodungsarbeiten sowie Stammschutzvorrichtungen an Bäumen, die den Hauptzugang zum Waldpark flankieren. Dieser Eingang an der Trajanstraße ist ab sofort bis voraussichtlich 21. April kommenden Jahres gesperrt. Der parallel verlaufende Weg entlang des Kreisarchivs dient für die Dauer der Baustelle als alternativer Zugang, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Der Rhein-Neckar-Kreis hat grünes Licht für den Umbau gegeben, nachdem der Ladenburger Gemeinderat der Erweiterung des Hauses am Waldpark im Oktober 2019 mehrheitlich zugestimmt hatte.

Inzwischen wurde bereits das begleitende Bachgrün entfernt. Wie berichtet, hat der städtische Bürgerhospitalfonds das Gebäude an die Johanniter-Seniorenhäuser-Gesellschaft verkauft. Eine Summe wurde öffentlich nicht bekannt. „Wir gehen davon aus, dass bis zu zehn zusätzliche Pflegeplätze entstehen“, sagte Bürgermeister Stefan Schmutz damals im Gemeinderat. Für die geplante Maßnahme erlaubten die Mitglieder des Gremiums eine Abweichung vom zugrundeliegenden Bebauungsplan „Bellengärten“: Die rückwärtige Baugrenze darf aus Gründen des Gemeinwohls überschritten werden. Die erteilte Befreiung gilt jedoch nur für einen Anbau mit maximal drei Vollgeschossen und einem Pultdach analog zum Hauptbau.

Nur noch Ein-Bett-Zimmer

Da ein geplantes Privatschulvorhaben die beiden früheren Gebäude der Vogelfreunde am Streichelzoo in Nachbarschaft des Seniorenheims ins Auge gefasst habe, kündigte Stadtbaumeister André Rehmsmeier an: „Für den Fall, dass die Draußen-Schule kommt, werden wir den Bebauungsplan Bellengärten aber doch noch einmal in die Hand nehmen und Baufenster vergrößern müssen.“

Zum Innenausbau hatte Rehmsmeier ausgeführt, dass gemäß der neuen Verordnung des Landes zum Bau von Heimen nur noch Ein-Bett-Zimmer möglich seien. Der mit Spendengeldern errichtete Rundpavillon im Garten soll „für die Bewohner in unmittelbarer Nähe zugänglich bleiben“.

