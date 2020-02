Zugeparkte Gehwege

Die Parksituation in der Scheffelstraße und an anderen Stellen in der Römerstadt beschäftigte Gudrun Ruster. Die FW-Fraktionssprecherin beschwerte sich in der Rats-Fragestunde am Ende der Gemeinderatssitzung über Gehwege, die zur Hälfte zugeparkt seien: „Dem sollte man mal nachgehen.“

Bürgermeister Stefan Schmutz erinnerte daran, dass in der Kurzgewannstraße Markierungen aufgezeichnet worden seien: „Das Problem ist, dass dadurch die Zahl der Parkplätze geringer wird: Die Parkraumnot wird nicht weniger, sondern größer.“ Vielmehr müsse man seitens der Stadt überlegen, ob und wo zusätzlicher Parkraum geschaffen werden solle.

Ein ganz anderes Problem wurde an Gerhard Kleinböck (SPD) herangetragen. In den Wintermonaten, wo viele Gewächse ihr Laub abgeworfen haben, scheint die Beleuchtung der Tankstelle in der Schriesheimer Straße in die umliegenden Häuser. Anwohner hätten sich deshalb beschwert, erklärte er und schlug vor: „Könnte man an dem Wall dort nicht etwas Immergrünes pflanzen?“ Damit könne die unerwünschte Beleuchtung auf natürliche Weise gedämpft werden. stk

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.02.2020