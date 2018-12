Zuhörern bleibt der Mund offen stehen

In der Woche vor Heiligabend läuft am Carl-Benz-Gymnasium (CBG) in Ladenburg alles auf den kulturellen Höhepunkt eines jeden Schuljahrs zu: das Weihnachtskonzert. Mehrere der insgesamt sieben aufführenden Musikgruppen waren in ihrer Freizeit sogar ins Probenlandheim gefahren, um den zuvor einstudierten Stücken konzentriert den letzten Schliff zu geben. Diese Sorgfalt konnte man jetzt den umjubelten Beiträgen in der ausverkauften evangelischen Stadtkirche anhören, so viel schon vorweg.

Alle jugendlichen Akteure hatten sich ihre Freistunde am folgenden Morgen mehr als verdient. „Wir haben sehr viel Wunderbares gehört. Ich bin jedes Mal beeindruckt und völlig überwältigt von dem, was hier auf die Beine gestellt wird“, sagte CBG-Direktorin Hannelore Buchheister am Ende der diesjährigen Premiere. Beide vom Publikum gebührend gefeierten Programme fanden erneut an zwei aufeinanderfolgenden Abenden statt, um den zeitlichen Rahmen nicht zu sprengen. Beide Male traten der Chor der Mittel- und Oberstufe sowie das Große Orchester auf. Dazu kamen nur am ersten Abend Bläserklasse 5a und eine erneut glänzend aufgelegte Bigband „Style & Groove“. Am zweiten Konzerttag waren stattdessen zusätzlich Schülerband sowie Unterstufenchor und -orchester zu hören.

Zuhörer erheben sich

Für einen der Höhepunkte sorgte jeweils Marvin Jacob. Der 18-jährige CBG-Schüler aus Neckarhausen sang als Solist des Großen Orchesters die ergreifende Arie „Cara Sposa“ von Barockkomponist Georg Friedrich Händel derart gekonnt mit der Kopfstimme in Falsetttechnik, dass allen Zuhörern vor Staunen der Mund beinahe offenstehen blieb. Am Ende gab es Bravo-Rufe und Riesenjubel für das Countertenor-Talent. „Ich war auch platt und bekam Tränen, als ich ihn das erste Mal hörte“, sagte Orchesterchefin Gerda Pullig. Dabei tat sich Marvin bislang als Trompeter hervor, übrigens auch bei der Big Band von Manuel Jandl. Doch beim Singen unter der Dusche hat er vor zwei Jahren seine Kopfstimme entdeckt.

„Ich finde, dass Arien von Händel und Vivaldi so viel schöner klingen“, sagte der junge Mann nach seinem umjubelten Auftritt dem Reporter. „Den Beifall fand ich überwältigend“, freute sich Jacob über seinen Erfolg. In seiner Freizeit übt er nicht nur Trompete, sondern er schult auch seine Stimme, nämlich beim „Popchorn“-Ensemble der Rohrbacher Sängereinheit. „Das war super wie das gesamte Konzert“, lobte auch der städtische Musikschulleiter Helmut Baumer. Das gesamte Pullig-Orchester schien auch beim gehörig dynamisch dargebotenen vierten Satz der Antonin Dvorak-Sinfonie „Aus der neuen Welt“, die nach einem Amerika-Aufenthalt des Komponisten gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstanden war, über sich hinauszuwachsen. So erhoben sich am Ende viele Zuhörer beim Applaudieren von ihren Plätzen.

„Wie wir in den Ensembles Zusammengehörigkeit erleben, das stimmt mich weihnachtlich“, sagte Chorsänger Fabian Steigerwald (J2) zufrieden. Vor und nach den Konzerten verkauften weitere Abiturienten in spe Waffeln und heiße Getränke vor der Kirche. Sicher die meiste Arbeit leisteten die mitwirkenden CBG-Musiklehrer Manuel Jandl, Gerda Pullig, Edna Rieger, Tobias Stolz und Barbara Ziemer. Für Licht und Ton sorgte das Team um Markus Berberich. Schulleiterin Buchheister dankte den Kollegen mit Blumen und würdigte auch den Besuch von Baumer sowie Stellvertreter Christian Dobirr stellvertretend für alle Lehrkräfte der städtischen Musikschule, wo viele der CBG-Talente schließlich reiften.

