Zukunft des Standorts offen

Der am frühen Samstagmorgen gesprengte Geldautomat der Sparkasse Rhein-Neckar Nord (RNN) im Erdgeschoss eines Ladenburger Mehrfamilienhauses (wir berichteten) beschäftigt die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Das Fachdezernat prüft auch, ob ein Zusammenhang mit dem Versuch einer ähnlichen Tat an Ort und Stelle vor einem Jahr besteht, heißt es auf Anfrage bei der Polizei. Bislang gebe es keine neuen Erkenntnisse. Die Geldsumme, die sich im Automaten befand, sei zwar bekannt, doch wie viel entwendet wurde, stand „noch nicht genau fest“.

Verletzungen in Kauf genommen

„Es dürfte sich um einen Betrag von mehreren zehntausend Euro handeln“, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Sachschaden betrug rund 50 000 Euro. „Diese Angaben decken sich in etwa mit unserer Schätzung“, antwortet Rico Fischer, der Pressesprecher der Sparkasse RNN, am Dienstag dieser Redaktion.

Sein Haus habe sich mittlerweile ein Bild vor Ort gemacht und auch diesen Eindruck gewonnen: „Dass Menschen bei der schweren Explosion hätten verletzt werden können, war den Tätern offenkundig egal.“ Glücklicherweise seien keine Personen zu Schaden gekommen. „Das ist für uns das Wichtigste“, betont Fischer.

Zu weiteren Details möchte er aus ermittlungstaktischen Gründen keine Auskunft geben. Die Sparkasse RNN betreibe mehr als 100 Geldautomaten an 60 Standorten in der Region. In den vergangenen beiden Jahren gab es, einschließlich des aktuellen Falls, drei Versuche, durch kriminelle Eingriffe Geld zu erbeuten. Der jüngste Fall sei der einzige, der zu einer Beute geführt habe.

„Wir werden zeitnah prüfen, ob und wie das Serviceangebot an diesem Standort künftig möglich ist“, kündigt Fischer an. Auch Jürgen Schmid vom Sparkassenverband Baden-Württemberg stellt fest: „Die Täter werden professioneller und skrupelloser.“ In vielen Fällen komme bundesweit mittlerweile Sprengstoff zum Einsatz. „Es handelt sich dabei auch um Gruppierungen, die aus dem benachbarten Ausland agieren und sehr gut organisiert sind“, so der Verbandssprecher.

Gesicherte Gesamtzahlen für Baden-Württemberg und Deutschland liegen seinem Haus noch nicht vor. Auch den landesweiten Gesamtschaden kann Schmid nicht beziffern, da dem Sparkassenverband keine Informationen der anderen Banken-Gruppen vorliegen und deswegen die genauen Schadenssummen inklusive des entstandenen Sachschadens nicht bekannt seien.

In Zusammenarbeit mit der Polizei gebe man den Instituten „Hinweise zur Erhöhung der Sicherheit, die dort auch kontinuierlich umgesetzt werden“, so Schmid. Es sei jedoch nicht möglich, die Schutzkonzepte innerhalb kürzester Zeit an jedem von tausenden Standorte umzusetzen. Hinzu komme, dass manche ergriffene Maßnahme inzwischen bereits von Tätern überwunden werde.

„Auch die Täter lesen Zeitung“

„Die Lage ist also leider sehr dynamisch, aber alle Beteiligten, also Polizei, Gerätehersteller und Banken, arbeiten mit Hochdruck daran, das Sicherheitsniveau kontinuierlich zu verbessern“, beteuert Schmid. Er bittet um Verständnis, diese Maßnahmen nicht beschreiben zu können: „Auch die Täter lesen Zeitung“, erklärt Schmid.

In bisher hauptsächlich betroffenen Regionen wie beispielsweise Nordrhein-Westfalen blieben einzelne, weniger frequentierte Geldautomaten aufgrund der Gefährdungslage in den Nachstunden geschlossen oder seien auch bereits komplett aufgegeben worden. „Abhängig von der weiteren Entwicklung, insbesondere mit Blick auf die Gefährdung von Menschen, können wir das für Baden-Württemberg nicht ausschließen“, sagt Schmid. Ziel sei es aber, das Sicherheitsniveau kontinuierlich zu verbessern und zugleich das bisherige Bargeld-Serviceangebot aufrecht zu erhalten.

