Zum Jubiläum zwei Schiffe im Einsatz

Zum 25. Triathlon-Festival erwarten die Macher von der Ladenburger Sport-Vereinigung (LSV) am Samstag, 20. Juli, mehr als 1650 Spitzen- und Breitensportler im Römerstadion. Höhepunkt der Veranstaltung ist der leistungssportliche „RömerMan“ über die olympische Distanz, der um 14 Uhr beginnt. Bereits um 8.45 Uhr gehen Kinder in zwei Wettbewerben an den Start. Um 9.25 Uhr legen die ersten Teilnehmer des breitensportlichen Fitnesstriathlons im Freibad los. Zur Finisher-Party spielen ab 20 Uhr die Grönemeyer-Musiker der „StarBoyzz“ mit Gästen im Stadionzelt auf.

„Das Ladenburger Triathlon-Festival hat sich seit der Premiere 1995 zu einem Event auf Weltklasse-Niveau entwickelt“, teilt Hauptorganisator Günter Bläß mit. Ihm zur Seite stehen mehr als 400 ehrenamtliche Helfer. Als Bestandteil der Rennserie um den „BASF Triathlon-Cup Rhein-Neckar“ sei der „RömerMan“ attraktiv für Spitzen-Athleten. Die Wettkampfstrecke zwischen Ladenburg und dem vorderen Odenwald stelle eine Herausforderung dar. Erstmals bringen zum Jubiläum sogar zwei Schiffe die RömerMan-Athletinnen und Athleten auf dem Neckar stromaufwärts zu Flusskilometer 16 bei Edingen, wo der Startschuss für die 1800 Meter lange Schwimmstrecke fällt. Ein Neoprenanzug ist Pflicht.

Es folgen 41 Kilometer auf dem Radsattel durch den vorderen Odenwald. Anstiege bis zu 16 Prozent und 650 Höhenmeter sind zu bewältigen. Der abschließende 10-Kilometerlauf führt durch „Deutschlands schönsten Park 2006“ und endet im Römerstadion. Zuvor steht der Fitnesstriathlon auf dem Programm. Das bedeutet 500 Meter schwimmen im Freibad, 21 Kilometer radfahren und fünf Kilometer laufen.

Neben den sportlichen Wettbewerben wartet auf Sportler und Zuschauer wieder ein attraktives und abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Dazu gehört die Verkaufsausstellung „Triathlon-Expo“ und das Unterhaltungsprogramm, das Christel Platz zusammengestellt hat.

Peter Hilger moderiert

Kinder können ab 10.30 Uhr an der AWO-Hüpfburg spielen und sich schminken lassen. Ab 14.20 Uhr treten auf der Tartanbahn Rhönradturnerinnen der LSV und „Drachentänzer“ aus Mannheim auf. Ab 15.10 Uhr sind Kampfsportler, Zumba-Kids (mit Kurs zum Mitmachen) und Line Dancer im Zelt zu sehen. Altstadtrat Peter Hilger moderiert den Nachmittag.

Wegen des Triathlons muss mit Straßensperrungen und Behinderungen gerechnet werden. Die Radstrecke durch den vorderen Odenwald wird zwischen 14 und 17 Uhr je nach Eintreffen der Sportler gesperrt. Parkmöglichkeiten für Besucher bestehen entlang der Neckarstraße ab Wasserturm, auf dem Schwimmbadparkplatz und auf dem Parkplatz am Baseballplatz hinter dem Römerstadion. Ortskundige können auch in Neckarhausen am Freizeitbad parken und mit der Fähre nach Ladenburg übersetzen. Diese ist zwischen 13.30 und 15 Uhr nur eingeschränkt in Betrieb.

