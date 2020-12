Zur Hälfte belegt

Der Günther’sche Kindergarten in Ladenburg öffnet am Montag, 14. Dezember, immerhin wieder zwei von vier Gruppen wieder. Dies teilte Monika Wolf vom Trägerverein Caritas am Freitagnachmittag auf Anfrage mit.

Nach der Corona-bedingten Schließung in der zurückliegenden Woche (diese Redaktion berichtete), dürfen die Einrichtung jedoch nur Mädchen und Jungen aus der Spatzen- und Mäusegruppe besuchen, die sich nicht in Quarantäne befinden beziehungsweise dann bereits wieder daraus entlassen sind sowie den sonstigen Anforderungen gemäß Selbsterklärung entsprechen. Die Öffnungszeit ist allerdings reduziert auf 8.30 bis 14 Uhr.

Da Fachkräfte der „Drachen“ und der „Bären“ weiterhin erkrankt sind oder Ergebnisse von Nachtestungen abwarten müssen, bleiben jene beiden Gruppen in Abstimmung mit Gesundheitsamt und Elternbeirat weiterhin geschlossen. Die Eltern seien am Freitag informiert worden, erklärte Wolf. pj

