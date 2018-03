Zwei Chöre singen in der Stadtkirche

Anzeige

„Meine Seele singt – Time to praise“ ist das Motto des März-Konzerts am Sonntag, 18. März, um 18 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche mit dem evangelischen Kirchenchor Ladenburg und „Chorissimo“, dem Chor der Auferstehungs-Gemeinde Heidelberg-Pfaffengrund. Es geht um Lobpreis in Tönen aus Romantik und Pop.

Der Kirchenchor rühmt mit sanften, romantisch-melodischen Klängen „Erde, Himmel, Luft und Meer“. „Chorissimo“ ruft mit Pop-Musik und in hymnischer Gospel-Weise das Lob aus. So ist das „Gospel Magnificat“ von Robert Ray eines der Werke, das unter der Leitung von Christian Kurtzahn zur Aufführung kommt. Karten zum Preis von acht Euro (ermäßigt sechs Euro an der Abendkasse erhältlich. red